《經濟通通訊社２５日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，今年７月未經審計路費收入，梅觀高速、機荷東段、機荷西段以及沿江項目日均路費收入分別
為４７﹒４萬元（人民幣．下同）、２０１﹒８萬元、１６１﹒９萬元以及１８５﹒５萬元，而
總計路費收入分別為１４７０﹒６萬元、６２５５﹒３萬元、５０１８萬元以及５７４９﹒２萬
元。（ｂｎ）
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25/08/2023 18:34
《國企紅籌》深高速７月機荷東段日均路費收入錄２０１﹒８萬人幣
《經濟通通訊社２５日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，今年７月未經審計路費收入，梅觀高速、機荷東段、機荷西段以及沿江項目日均路費收入分別
為４７﹒４萬元（人民幣．下同）、２０１﹒８萬元、１６１﹒９萬元以及１８５﹒５萬元，而
總計路費收入分別為１４７０﹒６萬元、６２５５﹒３萬元、５０１８萬元以及５７４９﹒２萬
元。（ｂｎ）
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