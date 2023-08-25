《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平出席發展中國家領導人對話會

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國家主席習近平２４日在約翰內斯堡出席金磚國家同非洲國家及其他新興市場和發展中國家領導

人對話會，並表題為《勠力同心、攜手同行，邁向發展共同體》的講話。



促進資本市場與中長期資金良性互動

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中證監２４日召開全國社保基金理事會和部分大型銀行保險機構主要負責人座談會。中證監表示

，下一步，將為養老金、保險資金、銀行理財資金等中長期資金參與資本市場提供更有力的支持

保障，促進資本市場與中長期資金良性互動。



資本市場服務科技創新支持機制持續完善

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中證監近日表示，建立突破關鍵核心技術的科技型企業上市融資、債券發行、併購重組「綠色通

道」，增加優質上市公司供給；加快研究論證進一步支持科技創新的一攬子政策舉措，適時出台

相關文件。





《上海證券報》



習近平出席金磚國家領導人第十五次會晤特別記者會

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當地時間８月２４日上午，國家主席習近平在約翰內斯堡出席金磚國家領導人第十五次會晤特別

記者會並表示，金磚國家都是具有重要影響的國家，對世界和平和發展肩負重要責任。



為中長期資金參與資本市場提供更有力保障

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中證監２４日召開全國社保基金理事會和部分大型銀行保險機構主要負責人座談會。會議提出，

養老金、保險資金和銀行理財資金等中長期資金加快發展權益投資正當其時，中證監將為中長期

資金參與資本市場提供更有力的支持保障。



頭部券商紛紛宣布下調交易佣金

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降費讓利、降低交易成本是交易端改革的重要方面。截至２４日２３時，中信證券、中信建投、

國泰君安、財達證券、海通證券、華泰證券相繼公告，自８月２８日起下調交易佣金。





《證券時報》



中長期資金加快發展權益投資正當其時

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中證監２４日召開全國社保基金理事會和部分大型銀行保險機構主要負責人座談會。中證監表示

，下一步將為養老金、保險資金、銀行理財等中長期資金參與資本市場提供更有力的支持保障，

促進資本市場與中長期資金良性互動。



多家券商宣布下調佣金

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８月２４日，中信證券、中信建投、國泰君安、財達證券、平安證券、海通證券、華西證券、天

風證券、財信證券、華鑫證券、粵開證券等１１家券商宣布，對交易佣金進行調整，自８月２８

日起實行。



海關總署：全面暫停進口日本水產品

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日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，於８月２４日單方面強行啟動福島核污染水排海。依

據中國法律法規和世界貿易組織相關規定，海關總署決定自２４日起全面暫停進口原產地為日本

的水產品（含食用水生動物）。（ｌｃ）

