《經濟通通訊社２５日專訊》內地《北京商報》發表題為「股民別太在意３０００點得與失

」的評論員文章。文章指出，近期，關於「３０００點保衛戰」的擔憂聲音又起，似乎跌破

３０００點Ａ股就沒有了未來。一些所謂的技術派股民總是過度關注某些大盤點位，這樣的邏輯

其實並不科學，３０００點以下照樣有賺錢的股票和板塊，６０００點牛市也照樣有虧錢的股民

。投資者不必過於在意３０００點的得失，它與３０１７點的得失沒有任何區別。

文章指，在目前股票具有極高投資價值的階段，有一些外資流出Ａ股，可能他們就是所謂的

技術派典型代表，對指數患得患失，但他們最終一定會後悔，等想再回來的時候，勢必要支付更

高的價格，正所謂今天對Ａ股愛答不理，明天就讓他們高攀不起。

文章認為，一些技術派股民，格外在意大盤某個特定點位的得失，諸如跌破某個點位就是破

位，曾經可能是，但現如今這套技術指標在Ａ股市場已經完全不靈驗。其實，在歐美市場，大盤

的技術指標也變得愈來愈不受人關注，那是因為投資者格外關注細分的個股股票且選擇長期持股

，畢竟在足夠大的市場裏，股票和指數很難做到齊漲齊跌。（ｃｔ）

