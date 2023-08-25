《神州經脈》摩根士丹利看淡Ａ股後市，外資再度淨流出，滬深市場今日（２５日）走淡。

核安全相關概念有炒作，午後地產股因政策利好抽高，惟不敵科技股重創，滬綜指全日跌

０﹒５９％，報３０６４﹒０７點，盤中低見３０５３﹒０４點，再刷新今年指數新低；深成指

跌１﹒２３％，創２０２２年４月以來新低，創業板指插水１﹒１７％，創２０２０年６月以來

新低。

回顧全周，北上資金馬拉松式逃離為Ａ股帶來一股低氣壓，全周陸股通淨流出超過２２４億

元（人民幣．下同）。在外資大舉抽走流動性的影響下，滬綜指全周跌２﹒１７％，是連續第三

個星期下跌，本月以來滬指連失多個關口位，累計跌幅暫高達６﹒９％。

兩市今日成交７６６３億元，按日減少２﹒５％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日小幅低開後震盪走弱，收報７﹒２８８４，較上個

交易日４時３０分收盤價跌１０７點子，止三連升。人民幣中間價今報７﹒１８８３，較上個交

易日升３點子，三連升，續創８月１５日以來逾一周新高，且較市場預測強１０４０點。報道指

近期人行窗口指導部分境內銀行，要求減少通過債券「南向通」投資離岸人民幣同業存單

（ＮＣＤ）和債券，以免向離岸注入人民幣流動性，意在緩解人民幣貶值壓力。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 住房城鄉建設部、人民銀行、金融監管總局聯合印發《關於優化個人住房貸款中住房套數

認定標準的通知》，推動落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施。居民家庭（包括借款

人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是

否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。易居研究院研究總

監嚴躍進認為，「認房不認貸」能夠快速降低一些購房成本，對於剛需購房者有直接的減負效應

。



２﹒ 財政部、稅務總局、住房城鄉建設部發布通知，自２０２４年１月１日至２０２５年１２

月３１日延續實施支持居民換購住房有關個人所得稅政策，對出售現住房後１年內在市場重新購

買住房的納稅人，對其就賣房已繳納的個人所得稅予以全部或部分退稅優惠。另外，財政部、稅

務總局發布公告，２０２３年８月１日至２０２７年１２月３１日期間繼續實施銀行業金融機構

、金融資產管理公司不良債權以物抵債有關稅收政策，銀行業金融機構、金融資產管理公司中的

增值稅一般納稅人處置抵債不動產，可選擇以取得的全部價款和價外費用扣除取得該抵債不動產

時的作價為銷售額，適用９％稅率計算繳納增值稅。



３﹒ 據《路透》引述知情人士表示，中國財政部等監管機構已向國務院提交了一份方案，建議

將目前０﹒１％的證券交易印花稅率下調，調降幅度為２０％或５０％，並預估了相關效果，有

關決定最快可能在今日做出決定。若方案獲通過，將是自２００８年以來證券交易印花稅率首次

調降。２００８年４月，經國務院批准，有關稅率從０﹒３％調整為０﹒１％，同年９月由雙邊

徵收改為單邊向賣方徵收，稅率保持０﹒１％。



４﹒ 據《彭博》引述知情人士報道，中國證監會副主席方星海將在香港與全球一些最大的資產

管理公司開會，以阻止資金離開中國市場。富達國際、高盛等均受邀參加該會議。報道指，中證

監沒有回應，富達和高盛拒絕置評。內媒《財聯社》則引述接近監管人士表示，有關中國監管機

構擬暫停資本外流的消息不實，今年以來外資總體保持淨流入態勢，外資監管政策沒有發生變化

。



５﹒ 大行摩根士丹利在一個月內二度吹奏「摩笛」，報告稱因應該行最近下調中國今明年經濟

增長預測，將ＭＳＣＩ中國指數在２０２４年６月的基本情境目標下調至６０，較之前的預測下

降１４％，而在悲觀情況下預計指數可能跌至４０，並將滬深３００指數在明年６月份的基本目

標下調至４０００點。大摩經濟分析師表示，由於房地產行業問題、地方政府融資工具、通貨緊

縮和刺激措施延遲，中國企業的盈利壓力加大，預計２０２３年盈利預期大幅降低和估值乘數的

假設較低，共同導致該行下調ＭＳＣＩ中國指數目標。



６﹒ 南非時間２４日晚，中國國家主席習近平在結束出席金磚國家領導人第十五次會晤並對南

非進行國事訪問後啟程回國。習近平出席金磚國家與非洲國家及其他新興市場和發展中國家領導

人對話會期間表示，中方已經成立總額４０億美元的全球發展和南南合作基金，中國金融機構即

將推出１００億美元（約７８０億港元）專項資金，用於落實全球發展倡議。而金磚國家領導人

峰會２４日閉幕後發表的《金磚國家領導人第十五次會晤約翰內斯堡宣言》提到，鼓勵金磚國家

同其貿易夥伴在開展國際貿易和金融交易時使用本幣，促進本幣結算；責成財長和央行行長們研

究金磚國家本幣合作、支付工具和平台，並於下次領導人會晤前提交報告。



７﹒ 中證監召開全國社保基金理事會和部分大型銀行保險機構主要負責人座談會，分析當前資

本市場形勢，就共同引導更多中長期資金入市、推進中國特色現代資本市場建設等問題深入交流

探討。中證監表示，將主動加強與有關部門的政策協同，共同為養老金、保險資金、銀行理財資

金等中長期資金參與資本市場提供更加有力的支持保障，促進資本市場與中長期資金良性互動。



８﹒ 日本啟動福島核污水排海，中國即全面暫停進口日本水產品（含食用水生動物．下同）。

北京、上海、廣州等地的以新鮮生魚為核心食材的中高端日本料理店都開始尋求出路，包括將日

本海鮮更換為國產或西方食材等。國家市場監管總局強調，嚴禁食品生產經營者採購、使用原產

地為日本的水產品加工食品、製作餐食或進行銷售（含網絡銷售），將加強相關抽檢監測，對相

關違法行為嚴格依法查處。至於內地出現搶購食鹽現象，中鹽、江鹽均表示食鹽儲備供應充足，

毋須搶購。市監總局則稱，會加大價格監管執法力度，嚴查哄抬價格違法行為。此外，社交媒體

小紅書出現「日本化妝品核污染」話題，內容包括多個日本化妝護膚品牌被退貨以及「避雷」清

單等。（ｓｌ）

