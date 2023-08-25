《鍾之日記》８月２５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



摩根士丹利看淡Ａ股後市，外資再度淨流出，滬深市場今日走淡。核安全相關概念有炒作，

午後地產股因罕見政策利好抽高，惟不敵科技股重創，滬綜指全日跌０﹒５９％，報

３０６４﹒０７點，盤中低見３０５３﹒０４點，再刷新今年指數新低；深成指跌１﹒２３％，

創２０２２年４月以來新低，創業板指插水１﹒１７％，創２０２０年６月以來新低。

北上資金馬拉松式逃離為Ａ股帶來一股低氣壓，全周陸股通淨流出超過２２４億元人民幣，

外電指中國證監會副主席方星海將在香港與全球一些最大的資產管理公司開會，以阻止資金離開

中國市場。惟內媒《財聯社》引述接近監管人士表示，外資監管政策沒有發生變化。

兩市今日成交７６６３億元人民幣，按日減少２﹒５％。

摩根士丹利在一個月內二度吹奏「摩笛」，報告稱因應該行最近下調中國今明年經濟增長預

測，將ＭＳＣＩ中國指數在２０２４年６月的基本情境目標下調至６０，較之前的預測下降

１４％，而在悲觀情況下預計指數可能跌至４０，並將滬深３００指數在明年６月份的基本目標

下調至４０００點。



＊美儲又放鷹，港股心很累＊



在聯儲局主席鮑威爾今晚（２５日）的傑克遜霍爾發表講話前，多位聯儲局高層官員率先發

表鷹派言論。導致美股周四（２４日）全線大跌，納指收跌２５７點；標普５００收跌５９點；

道指收跌３７３點。包括科技板塊在內，超級大型股受壓，人工智能大熱股英偉達幾乎抹去逾

６％的漲幅，特斯拉及蘋果亦跌逾２﹒６％。

外圍拖累港股下跌，早市在１８０００點水平徘徊，午後曾見反彈但其後跌幅再度擴大，全

日收報１７９５６，再穿萬八關，跌２５５點或１﹒４％，主板成交近８１４億元。



＊認房不認貸終落地，內房股拍拍手＊



Ａ股昨日（２４日）稍見喘定，今日又再跌，中國當局罕有在盤中時段使出「大招」提振資

本市場信心。住建部、人民銀行、金融監管總局公布，落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政

策措施，以作為城市「一城一策」調控工具。內房股拉漲，碧桂園（０２００７）漲５﹒２％，

新城發展（０１０３０）升２﹒３％，綠城（０３９００）升２﹒２％，龍湖（００９６０）升

１﹒７％，萬科企業（０２２０２）同升１﹒７％，惟世茂集團（００８１３）跌３﹒３％，融

創中國（０１９１８）跌３﹒３％，越地（００１２３）跌１﹒１％。

易居研究院研究總監嚴躍進發表評論指，市場對於「認房不認貸」政策期待已久，尤其是針

對大城市的樓市政策。當前政策出台，對於大城市信貸政策的調整、房貸政策的優化、購房成本

的降低等都有非常直接的影響。

事實上，「認房不認貸」政策對目前樓市仍熾熱的城市有提振作用，包括北上廣深，因為這

些地方樓價尚算堅挺，利用家庭成員的首套房名額買樓存在較大升值空間，家庭成員對搬出家庭

置業的剛需也一直存在；不過對於那些樓市已經存在較大下行風險的城市而言，買入多處房產投

資炒作的空間已不再，負資產風險亦讓有剛需的階層暫時選擇繼續租屋。所以分析認為，有關政

策對業務集中在較發達地區的地產商較為有利。

另外，財政部、稅務總局、住房城鄉建設部發布公告，宣布自２０２４年起至２０２５年底

，對出售自有住房並在現住房出售後１年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳

納的個人所得稅予以退稅優惠。

最後，投資者應關注碧桂園境內債展期會議今晚展開，有投資者希望碧桂園即時兌付有關債

券，若展期方案未獲通過可能導致碧桂園出現首筆境內債違約。



＊好聲音變無聲音，星空華文市值腰斬＊



上月去世的華人歌手李玟一段長達９分鐘的錄音，控訴遭到《中國好聲音》節目組霸凌，激

起全網憤怒，輿論一發不可收拾。浙江衛視今日公布，鑑於對觀眾和網友反映的《中國好聲音》

節目的問題正在調查之中，該節目暫停播出。

消息發布後，《中國好聲音》母公司星空華文（０６６９８）股價再重創，今日收挫１８％

，報５４﹒６港元。由李玟錄音傳出以來，星空華文股價已腰斬５６％，市值累計蒸發超２７０

億港元。

星空華文的發展，與《中國好聲音》息息相關。招股書顯示，２０１９年至２０２２年，星

空華文來自綜藝ＩＰ業務的收入，佔營收比重分別為７４﹒２％、６９﹒９％和７８﹒０％、

８０﹒４１％。

２０１９年至２０２２年，星空華文綜藝ＩＰ業務，在收入與盈利能力方面，均呈現下滑態

勢。《中國好聲音》的毛利率下滑明顯，２０１９年為４６﹒６％，２０２１年為２﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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