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AH股新聞

25/08/2023 09:56

《Ａ股焦點》日本排核廢水，內地重演盲搶鹽，江鹽集團飆６％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》日本啟動福島第一核電站核廢水排海，許多人擔心中國市場上
銷售的鹽將遭到核污染，出現了一輪食鹽搶購潮。內地民眾今日也開始搶購食鹽，多個生鮮電商
平台的低鈉鹽、無碘鹽顯示「缺貨」、「補貨中」。福建福州都有永輝等大型超市一些分店食鹽
賣斷貨；揚州的大潤發也出現搶鹽人潮，部分品牌食鹽的貨架被一掃而空。
　　鹽業股今早開盤即大漲，江鹽集團（滬：６０１０６５）漲６％，中鹽化工
（滬：６００３２８）升４﹒２％，雲圖控股（深：００２５３９）升３﹒５％，蘇鹽井神
（滬：６０３２９９）升１﹒６％，雲南能投（深：００２０５３）升１﹒５％，山東海化
（深：０００８２２）升１﹒２％，雙環科技（深：０００７０７）走高１﹒１％。
　　中鹽集團在微信公眾號發布聲明稱，當前中國的食鹽產品結構佔比為井礦鹽８７％、海鹽
１０％、湖鹽３％，井礦鹽和湖鹽生產均不受日本核污染影響。近期部分區域市場發生食鹽搶購
，電商及部分商超渠道有短時缺貨現象，集團正在加班加點生產、配送，全力保障市場供應。促
請各界理性消費，不要盲目搶購。（ｅｙ）

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