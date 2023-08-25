《經濟通通訊社２５日專訊》日本啟動福島第一核電站核廢水排海，許多人擔心中國市場上

銷售的鹽將遭到核污染，出現了一輪食鹽搶購潮。內地民眾今日也開始搶購食鹽，多個生鮮電商

平台的低鈉鹽、無碘鹽顯示「缺貨」、「補貨中」。福建福州都有永輝等大型超市一些分店食鹽

賣斷貨；揚州的大潤發也出現搶鹽人潮，部分品牌食鹽的貨架被一掃而空。

鹽業股今早開盤即大漲，江鹽集團（滬：６０１０６５）漲６％，中鹽化工

（滬：６００３２８）升４﹒２％，雲圖控股（深：００２５３９）升３﹒５％，蘇鹽井神

（滬：６０３２９９）升１﹒６％，雲南能投（深：００２０５３）升１﹒５％，山東海化

（深：０００８２２）升１﹒２％，雙環科技（深：０００７０７）走高１﹒１％。

中鹽集團在微信公眾號發布聲明稱，當前中國的食鹽產品結構佔比為井礦鹽８７％、海鹽

１０％、湖鹽３％，井礦鹽和湖鹽生產均不受日本核污染影響。近期部分區域市場發生食鹽搶購

，電商及部分商超渠道有短時缺貨現象，集團正在加班加點生產、配送，全力保障市場供應。促

請各界理性消費，不要盲目搶購。（ｅｙ）

