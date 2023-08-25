《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》日本正式啟動福島核污染水排海。中國海

關總署隨即公告，全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。

中國暫停進口日本水產品對滬上日料店影響幾何？《澎湃新聞》採訪十餘家日料店以及部分

商超獲悉，平價日料店受此影響不大，因為它們較少使用日本食材；而部分選用日本食材的中高

端日料店將受較大影響；商超渠道日本海產品佔比有限，零售渠道基本沒有太多日本水產品。

業內人士透露，在上海水產批發較為集中的江楊水產市場，日本進口水產品很少。特別是自

２０１１年福島核事故後，中國對日本進口食品出台較為嚴格的檢測標準，很多日本水產經銷商

陸續淡出，近幾年，做日本水產品生意的人更加少了。

此次真正受到影響的，大多是以新鮮生魚為核心食材的中高端日料店。報道指，多家人均消

費超２０００元人民幣的日料店承認部分食材來自日本。例如，鮨心和ｂｙ Ｆｕｊｉｍｏｔｏ

（外灘店）工作人員表示，前供應商手裏還有一些在全面禁止之前，在日本其他區域拿到的貨囤

積，短期內應該還會使用這些貨，之後會考慮從其他國家進貨。

人均消費１０２９元人民幣的日料店一樽的工作人員表示，此前門店約有一半的食材來自日

本，現在餐廳正在尋找替代品。

