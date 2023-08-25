《經濟通通訊社２５日專訊》近日，中證監有關負責人就活躍資本市場、提振投資者信心答

記者問時提出，研究建立科創板、創業板儲架發行制度，引起市場熱議。

儲架發行制度又稱「一次註冊，分期發行」制度，即發行人在獲得註冊批文之後，在一定期

限內根據市場情況以及自身需求等，自主擇機分期、分批募集資金。

該制度主要適用於上市公司再融資環節，適用於企業大規模融資，分批募資提高了企業募資

靈活性，降低融資成本，也有助於提高募集資金使用效率，規範資金流向。同時，分批發行有助

於減少大規模發行對市場的衝擊，維持一、二級市場動態平衡。

中金公司首席國內策略分析師李求索表示，在當前背景下，Ａ股可以在首次公開募股

（ＩＰＯ）環節針對滿足一定要求的發行者引入儲架發行制度，特別是在大型ＩＰＯ項目中可考

慮引入儲架發行制度。

創金合信基金首席經濟學家魏鳳春表示，儲架發行制度可以在一定程度上改變企業融資節奏

，在二級市場行情偏弱的時候，減少對市場的影響。這也是監管部門放權的一種體現，讓市場主

體自行調節融資節奏，值得鼓勵。

川財證券首席經濟學家陳靂亦表示，為了進一步降低新股發行對市場造成的衝擊，未來可以

考慮在ＩＰＯ環節引入儲架發行，推動進一步形成市場平穩運行的環境。（ｌｃ）

