

《經濟通通訊社２５日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，中國證監會副主席方星海將在

香港與全球一些最大的資產管理公司開會，以阻止資金離開中國市場。富達國際、高盛等均受邀

參加該會議。報道指，中證監沒有回應，富達和高盛拒絕置評。

截至周三（２３日），外資通過滬股通、深股通（統稱陸股通）連續１３天淨賣出Ａ股，累

計淨賣出額７１５﹒８８億元人民幣（１１０億美元），是自２０１６年互聯互通開通以來最長

的一次淨賣出。

內媒《財聯社》引述接近監管人士表示，有關中國監管機構擬暫停資本外流的消息不實，今

年以來外資總體保持淨流入態勢，外資監管政策沒有發生變化。



＊北京商報：外資流出Ａ股最終一定會後悔＊



內地《北京商報》發表題為「股民別太在意３０００點得與失」的評論員文章。文章指出，近期

，關於「３０００點保衛戰」的擔憂聲音又起，似乎跌破３０００點Ａ股就沒有了未來。一些所

謂的技術派股民總是過度關注某些大盤點位，這樣的邏輯其實並不科學，３０００點以下照樣有

賺錢的股票和板塊，６０００點牛市也照樣有虧錢的股民。投資者不必過於在意３０００點的得

失，它與３０１７點的得失沒有任何區別。

文章指，在目前股票具有極高投資價值的階段，有一些外資流出Ａ股，可能他們就是所

謂的技術派典型代表，對指數患得患失，但他們最終一定會後悔，等想再回來的時候，勢必要支

付更高的價格，正所謂今天對Ａ股愛答不理，明天就讓他們高攀不起。（ｓｌ）

