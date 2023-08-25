《經濟通通訊社２５日專訊》金科地產集團股份有限公司（深：０００６５６）公告，公司

２０２０年度第二期中期票據（簡稱「２０金科地產ＭＴＮ００２」）未能按期足額償付本息，

且關於該筆債券展期的持有人會議仍在表決過程中，公司正就展期事宜與持有人持續溝通，並將

在持有人會議表決結束後及時披露相關事項。

根據公告，金科股份應於２０２３年２月２５日、３月２５日、４月２５日、５月２５日及

８月２５日分別分期兌付本金０﹒５億元（人民幣．下同）、０﹒５億元、０﹒５億元、０﹒５

億元及７億元，以及該部分本金自２０２２年８月２５日起至該期間的對應利息。

「２０金科地產ＭＴＮ００２」於２０２０年８月２６日發行，發行金額１０億元，債項餘

額９億元，發行期限２＋２年（展期後發行期限３年，分期兌付），本計息期債項利率

５﹒４８％。

根據金科股份此前披露的２０２３年半年度業績預告，２０２３年上半年金科股份歸屬於上

市公司股東的淨利潤虧損約１５億元－２２億元，２０２２年同期虧損約１４﹒３６億元；扣除

非經常性損益後的淨利潤虧損５﹒５億元－１１億元，２０２２年同期虧損約１８﹒２５億元。

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