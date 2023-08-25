《經濟通通訊社２５日專訊》浙江嘉興市住建局今日發布２１條新政，進一步促進房地產市

場平穩健康發展。新政明確，支持居民家庭的剛性和改善性合理住房需求，取消行政限制性措施

。即自措施發布之日起，支持所有居民家庭的合理購房需求，不再限制購房套數；所有商品住房

（含原限售房屋）不再限制轉讓；因申領人才購房補貼需限制交易的房屋不在執行範圍內，參照

相關人才政策要求執行。

新政並提出，支持個人住房貸款合理需求。落實好新發放首套商業性個人住房貸款利率政策

動態調整長效機制，優化和支持剛性住房需求。銀行業金融機構要縮短放貸審批周期，合理確定

貸款利率，優先滿足居民家庭貸款購買首套普通自住房和改善性普通自住房的信貸需求。指導商

業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。

另外，要加大住房公積金貸款支持力度，首套房住房公積金貸款最低首付款比例繼續執行

２０％，二套房住房公積金貸款最低首付款比例執行３０％。全市範圍內住房公積金貸款額度計

算倍數從１０倍提高至１５倍。推行提取住房公積金支付購買新建商品住房首付款政策。優化住

房公積金貸款家庭住房套數認定標準。（ｓｌ）

