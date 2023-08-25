《經濟通通訊社２５日專訊》繼標普之後，國際評級機構穆迪亦發表報告指出，近期中融信

託產品逾期對中國金融機構直接影響可能有限，因為受評銀行、保險公司和其他非銀行金融機構

對信託業的直接敞口規模不大。

穆迪強調，中融信託的逾期兌付可能會削弱投資者對信託產品本已薄弱的投資意願，導致提

前贖回和信託計劃的融資風險。逾期兌付可能給信託公司造成聲譽和不當銷售風險。如果情況惡

化，這些因素將導致信託行業和房地產市場面臨信用壓力和流動性風險。

截至２０２２年底，中國共有６８家信託公司，其中５０家由中央政府和地方政府下屬國企

控製，其餘１８家為民營企業。中國信託業協會的數據顯示，相較於截至２０１７年底２６﹒２

萬億元（人民幣．下同）的峰值，截至２０２３年３月底信託資產規模餘額為２１﹒２萬億元。



＊信託行業和房地產市場面臨信用壓力和流動性風險＊



報告指出，信託公司對房地產業有直接敞口。截至２０２３年３月底，在１５﹒２７萬億元

的資金信託規模中，投向房地產的資金信託規模為１﹒１３萬億元，佔比降至７﹒３８％。

信託公司還對房地產業有間接敞口，包括通過與房地產業密切相關的其他行業、通道類產品

，以及在房地產業持有部分投資的基金。大部分信託計劃對房地產企業的敞口為貸款和股權類。

在房地產行業經歷近兩年的低迷之後，當前房地產市場的困境可能會進一步推高信託資產的拖欠

率，這將導致信託計劃的基礎資產質量和流動性進一步轉弱。



＊標普：中國信託產品違約帶來的系統性風險有限＊



標普早前的報告指出，近期的事件屬於監管機構清理整頓信託行業的遺留問題。出現壓力的

信託產品僅代表整個金融體系的一小部分資產，其向更廣泛銀行業傳染的風險有限。

標普全球評級信用分析師鍾怡然表示，中國信託業仍在持續銷售潛在資金池類產品，這是

２０１８年監管機構修改資管業務管理辦法以來被清理整頓的行為。這可能源於監管機構延長了

信託業退出個別產品的寬限期。（ｃｔ）

