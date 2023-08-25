《經濟通通訊社２５日專訊》滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒４４％

，報３０６８﹒６２點，深成指低開０﹒５７％，創業板指低開０﹒５３％，地產股造好，科技

、建築股走低。

大行摩根士丹利在一個月內二度吹奏「摩笛」，報告稱因應該行最近下調中國今明年經濟增

長預測，將ＭＳＣＩ中國指數在２０２４年６月的基本情境目標下調至６０，較之前的預測下降

１４％，而在悲觀情況下預計指數可能跌至４０，並將滬深３００指數在明年６月份的基本目標

下調至４０００點。報告表示，由於房地產行業問題、地方政府融資工具、通貨緊縮和刺激措施

延遲，中國企業的盈利壓力加大，預計２０２３年盈利預期大幅降低和估值乘數的假設較低，共

同導致該行下調相關股指目標。

大摩又表示，因處於市場波動期，將防守性的公用事業股權重從「減持」上調至「持平」，

並因應宏觀經濟放緩以及地緣政治不確定性而削減對資訊科技股的風險敞口。

寬鬆政策不似預期，在貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下調力度遠遜預期之後，人行本周共進

行７２８０億元（人民幣．下同）逆回購，額度低於公開市場本周到期的７７５０億元，本周淨

回籠４７０億元。

中國證監會召開機構投資者座談會，表示養老金、保險資金和銀行理財資金等中長期資金加

快發展權益投資正當其時，將為中長期資金參與資本市場提供更加有力的支持保障，參會機構稱

將正確看待市場短期波動，加大權益類資產配置。此外內地多家券商宣布下調交易佣金。

（ｅｙ）

