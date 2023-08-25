《經濟通通訊社２５日專訊》摩根士丹利看淡Ａ股後市，外資再度淨流出，滬深市場今日走

淡，核安全相關概念成市場最大亮點，惟不敵科技股急跌，滬綜指全日跌０﹒４５％，報

３０６８﹒３１點，盤中低見３０６２﹒８２點，再刷新今年指數新低；深成指跌１﹒０３％，

創２０２２年４月以來新低，創業板指插水０﹒８５％，創２０２０年６月以來新低。

兩市半日成交４６４６億元（人民幣．下同），較上日（２４日）同時段減少１﹒１％，外

資半日循陸股通淨流出２０﹒９８億元。

摩根士丹利在一個月內二度吹奏「摩笛」，報告稱因應該行最近下調中國今明年經濟增長預

測，將ＭＳＣＩ中國指數在２０２４年６月的基本情境目標下調至６０，較之前的預測下降

１４％，而在悲觀情況下預計指數可能跌至４０，並將滬深３００指數在明年６月份的基本目標

下調至４０００點。報告表示，由於房地產行業問題、地方政府融資工具、通貨緊縮和刺激措施

延遲，中國企業的盈利壓力加大，預計２０２３年盈利預期大幅降低和估值乘數的假設較低，共

同導致該行下調相關股指目標。

中證監召機構投資者座談會，表示養老金、保險資金和銀行理財資金等中長期資金加快發展

權益投資正當其時，將為中長期資金參與資本市場提供更加有力的支持保障，參會機構稱將正確

看待市場短期波動，加大權益類資產配置。此外內地多家券商宣布下調交易佣金。



＊核恐慌渲染，相關股拔漲＊



日本昨日開始將福島核污水排海，中國海關總署宣布即日起全面暫停進口原產地為日本的水

產品，包括食用水生動物。水產概念炒作，大湖股份（滬：６００２５７）、百洋股份

（深：００２６９６）漲停，國聯水產（深：３０００９４）升９﹒４％，中水漁業

（深：０００７９８）升２﹒７％。

核污防治概念落鑊，建龍微納（滬：６８８３５７）飆１８﹒２％，中電環保

（深：３００１７２）升１２﹒７％，遠達環保（滬：６００２９２）漲停，三達膜

（滬：６８８１０１）升９﹒７％，新萊福（深：３０１３２３）升８％，力生製藥

（深：００２３９３）升７﹒２％，海倫哲（深：３００２０１）升６﹒４％。

內地民眾開始「盲搶鹽」，多個生鮮電商平台的低鈉鹽、無碘鹽「缺貨」、「補貨中」；福

建福州都有永輝等大型超市一些分店食鹽賣斷貨；揚州的大潤發也出現搶鹽人潮，部分品牌食鹽

的貨架被一掃而空。鹽業股今早開盤即大漲，盤中升幅收窄，中鹽化工（滬：６００３２８）漲

２﹒９％，雲圖控股（深：００２５３９）升２﹒６％，江鹽集團（滬：６０１０６５）升

２﹒５％，雲南能投（深：００２０５３）揚０﹒８％。



＊外圍拖累科技股領跌＊



多個科技板塊今早領跌，中貝通信（滬：６０３２２０）、華脈科技（滬：６０３０４２）

、太極股份（深：００２３６８）跌停，中際旭創（深：３００３０８）跌９﹒３％，工業富聯

（滬：６０１１３８）跌９％，神州泰岳（深：３００００２）挫８﹒３％。

美國聯儲局在主席鮑威爾即將發表重要講話前，多位高層官員發表鷹派講話，包括科技板塊

在內的美股周四（２４日）全線大跌，人工智能大熱股英偉達幾乎抹去逾６％的漲幅，特斯拉和

蘋果分別下跌超過２﹒６％。（ｅｙ）

