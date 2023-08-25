《經濟通通訊社２５日專訊》摩根士丹利看淡Ａ股後市，外資再度淨流出，滬深市場今日走

淡。核安全相關概念有炒作，午後地產股因政策利好抽高，惟不敵科技股重創，滬綜指全日跌

０﹒５９％，報３０６４﹒０７點，盤中低見３０５３﹒０４點，再刷新今年指數新低；深成指

跌１﹒２３％，創２０２２年４月以來新低，創業板指插水１﹒１７％，創２０２０年６月以來

新低。

回顧全周，北上資金馬拉松式逃離為Ａ股帶來一股低氣壓，全周陸股通淨流出超過２２４億

元（人民幣．下同），有私募基金經理對外資破口大罵，更傳有中證監官員會見海外資產管理公

司促支持中國股市。在外資大舉抽走流動性的影響下，滬綜指全周跌２﹒１７％，是連續第三個

星期下跌，本月以來滬指連失多個關口位，累計跌幅暫高達６﹒９％。

兩市今日成交７６６３億元，按日減少２﹒５％。

摩根士丹利在一個月內二度吹奏「摩笛」，報告稱因應該行最近下調中國今明年經濟增長預

測，將ＭＳＣＩ中國指數在２０２４年６月的基本情境目標下調至６０，較之前的預測下降

１４％，而在悲觀情況下預計指數可能跌至４０，並將滬深３００指數在明年６月份的基本目標

下調至４０００點。



＊認房不認貸開綠燈，地產股開車＊



住建部、人民銀行、金融監管總局公布，落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施，

可作為城市「一城一策」調控工具，地產股拉漲，招商蛇口（深：００１９７９）升３﹒５％，

金地集團（滬：６００３８３）升３﹒２％，萬科Ａ（深：０００００２）走高３﹒１％，保利

發展（滬：６０００４８）升３％，新城控股（滬：６０１１５５）升１﹒７％。

多個科技板塊今日領跌，中際旭創（深：３００３０８）瀉１１﹒６％，中貝通信

（滬：６０３２２０）、華脈科技（滬：６０３０４２）、太極股份（深：００２３６８）跌停

，工業富聯（滬：６０１１３８）跌９﹒４％。

另外，財政部、稅務總局、住房城鄉建設部發布公告，宣布自２０２４年起至２０１５年底

，對出售自有住房並在現住房出售後１年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳

納的個人所得稅予以退稅優惠。



＊恐慌漸平息，鹽業水產先升後回＊



日本昨日開始排放核廢水，核污防治概念落鑊，建龍微納（滬：６８８３５７）飆

１９﹒２％，遠達環保（滬：６００２９２）漲６﹒８，中電環保（深：３００１７２）、三達

膜（滬：６８８１０１）升５﹒１％，中國廣核（深：００３８１６）升２﹒３％。

至於和海洋安全有關的水產股和鹽業股，今早開盤即大漲，惟午後出現倒跌行情，江鹽集團

（滬：６０１０６５）跌４﹒２％，雲南能投（深：００２０５３）跌２﹒１％，中鹽化工

（滬：６００３２８）跌１﹒６％；中國海關總署昨日起全面暫停進口原產地為日本的水產品，

水產概念先升後回，中水漁業（深：０００７９８）挫５﹒７％，開創國際

（滬：６０００９７）跌３﹒８％，國聯水產（深：３０００９４）跌１﹒５％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７０９﹒１５ －０﹒３８

上證綜合指數 ３０６４﹒０７ －０﹒５９ ３１７７﹒５７

上證Ａ股指數 ３２１２﹒３１ －０﹒５９

深證成份指數 １０１３０﹒４７ －１﹒２３ ４４８５﹒３５

深圳創業板指數 ２０４０﹒４０ －１﹒１７

上證Ｂ股指數 ２５１﹒６０ －１﹒９３ ０﹒１３

深證Ｂ股指數 １１３６﹒０１ －０﹒２２ ０﹒３９

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