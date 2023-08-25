《經濟通通訊社２５日專訊》中國國家主席習近平周四（２４日）在南非約翰內斯堡出席金

磚國家與非洲國家及其他新興市場和發展中國家領導人對話會。習近平表示，中方已經成立總額

４０億美元的全球發展和南南合作基金，中國金融機構即將推出１００億美元（約７８０億港元

）專項資金，用於落實全球發展倡議；下階段中國將同非洲國家開展更多合作，包括提供衞星測

繪成套數據產品等。

習近平又在金磚峰會上稱，中國過去是、現在是、將來也永遠是發展中國家的一員。



＊中印領袖談邊境衝突＊



中國和印度外交人員證實，兩國領導人周三（２３日）曾經會晤，討論到中印邊境問題。印

方表示，印度總理莫迪強調印方對於印中實控線邊境未解問題的關切，雙方同意指示有關官員更

努力迅速解除對峙，並讓局勢降溫；莫迪強調邊境區域的和平寧靜，以及遵守、尊重實際控制線

，對於印中關係正常化而言不可或缺。

中國外交部則表示，雙方就當前中印關係和共同關心的問題坦誠、深入地交換意見。習近平

強調，中印關係改善發展符合兩國和兩國人民的共同利益，也有利於世界和地區的和平穩定與發

展；雙方應從兩國關係大局出發，妥善處理邊界問題，共同維護邊境地區的和平與安寧。

習近平亦會見了伊朗總統萊希，並向對方祝賀伊朗成為金磚成員。習近平強調此次金磚領導

人會晤作出擴員決定，是歷史性事件，相信將對世界產生重大影響。新華社引述萊希表示，感謝

習近平為推動伊朗、沙特對話和解發揮重要作用，金磚國家擴員表明單邊主義正在走下坡路。

（ｅｙ）

