《經濟通通訊社２５日專訊》大行摩根士丹利在一個月內二度吹奏「摩笛」，報告稱因應該

行最近下調中國今明年經濟增長預測，將ＭＳＣＩ中國指數在２０２４年６月的基本情境目標下

調至６０，較之前的預測下降１４％，而在悲觀情況下預計指數可能跌至４０，並將滬深３００

指數在明年６月份的基本目標下調至４０００點。

大摩此前下調今明兩年中國經濟增長預測。今年中國ＧＤＰ增長４﹒７％，低於早先預測的

５％，明年增長預測也由４﹒５％下調至４﹒２％。

大摩經濟分析師在最新報告中表示，由於房地產行業問題、地方政府融資工具、通貨緊縮和

刺激措施延遲，中國企業的盈利壓力加大，預計２０２３年盈利預期大幅降低和估值乘數的假設

較低，共同導致該行下調ＭＳＣＩ中國指數目標。

大摩上一次發表報告看淡中國股票是在８月初，當時其將中國股票評級下調至平配，建議投

資者獲利離場。



＊大摩下調恒指目標至１８５００＊



港股方面，大摩將恒生指數在明年６月份的基本目標下調至１８５００點，及將恒生國企指

數目標下調至６４５０點。

大摩又表示，因處於市場波動期，將防守性的公用事業股權重從「減持」上調至「持平」，

並因應宏觀經濟放緩以及地緣政治不確定性而削減對資訊科技股的風險敞口。（ｅｙ）

