《經濟通通訊社２５日專訊》中國地方化債進展近期持續受到關注。西安市政府２３日發布

進一步完善財政出資基金設立及運營管理機制的實施方案，設立３隻政府引導基金，統一由市級

國有金融資本運營公司－－西安財金投資管理有限公司負責運營管理。其中總規模５０億元（人

民幣．下同）的區域穩定發展基金（下稱「穩定基金」），為各市屬、區屬國有一級平台公司到

期債務轉換（續發）提供短期流動性支持，確保區域平台債務風險平穩處置與及時化解，提振市

場信心，引導金融機構及相關投資人為企業提供融資支持。

方案指出，穩定基金通過市、區聯合發起，首期認繳不低於２０億元（由市財政、曲江新區

聯合試點發起），由市區財政、省市國有平台公司、市場化金融資本按照「４：３：３」比例共

同出資組建，以債權支持方式開展投資活動，對於各市屬、區屬國有一級平台公司的債務轉換（

續發）需求，由基金管理機構與相關償債主體按照「一項目一方案」原則，簽署債務平滑流動性

支持協議。在償債需求緊急、還款來源明確且提供相關資產、股權或收益權抵（質）押等反擔保

措施的條件下，穩定基金和擔保機構可提供一般不超過三個月（特殊情況不超過六個月）的流動

性支持。

另外兩隻政府引導基金為西安市創新投資基金、西安市城市更新基金。創新基金首期規模

１００億元，其中西安市統籌安排８０億元，爭取省政府投資引導基金出資支持２０億元。城更

基金總規模１００億元，由西安財金公司發起並認繳出資，市財政根據基金運作情況給予西安財

金公司資本金補充支持。（ｓｌ）

