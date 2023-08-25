《經濟通通訊社２５日專訊》日本正式啟動福島核污染水排海，中國即全面暫停進口日本水

產品（含食用水生動物）。內媒《第一財經》新一線知城數據平台根據大眾點評２０２３年６月

的數據統計後發現，中國內地有７９３２４家日本料理店，是排名第六的菜系，而前五位都是本

土菜系。另據日本農林水產省公開數據顯示，中國內地是日本２０２２年水產品出口數量排名第

一的國家。

北京、上海、廣州等地的以新鮮生魚為核心食材的中高端日本料理店都開始尋求出路，包括

將日本海鮮更換為國產或西方食材等。《時代周報》引述美心集團旗下元氣壽司相關負責人表示

，自今年３月日本公布核污水排放計劃開始，品牌就已啟動停用日本食材計劃，逐步替換掉日本

食材；自７月開始，元氣壽司所有分店已經沒有使用日本海產，而是改用國產和外國安全海域的

優質食材。

近年來在中國市場加速布局的日本迴轉壽司品牌壽司郎相關負責人表示，當前品牌很大部分

食材來自日本以外世界各地，日本產地部分會盡快聯繫其他產地供應。品牌將嚴格按照海關規定

，停止進口日本食材。

日本牛肉飯品牌吉野家工作人員則強調，吉野家不會使用日本進口的食材，因為已經本土化

很長一段時間，不可能用日本進口原材料，生產成本也不允許。

部分日料店主更在幾個月前日本宣布將會排放核污水時，就準備轉行。一名在上海長寧經營

日料店的店主表示，日料市場下行趨勢明顯，即使像他們做私域為主的店也會受受面風評影響，

很多同行自收到日本將排放核污水的消息時就準備轉行，昨天塵埃落定，「我也下定決心了」。

（ｓｌ）

