《經濟通通訊社２５日專訊》在人民幣匯率貶值壓力下，中國人民銀行加大維穩力度。據《

路透》引述兩名消息人士透露，近期人行窗口指導部分境內銀行，要求減少通過債券「南向通」

投資離岸人民幣同業存單（ＮＣＤ）和債券，以免向離岸注入人民幣流動性，意在緩解人民幣貶

值壓力。人行對此未予置評。

消息人士稱，這幾天一直有窗口指導，限制國內銀行投資離岸ＮＣＤ，不讓多投，據其所知

，通過「南向通」買債的可能也直接不給額度，「臨時停了，不讓錢出去」。

債券「南向通」允許境內投資者投資境外發行並在香港債券市場交易流通的債券，但此舉也

會導致向離岸市場注入人民幣流動性。在巨大的人民幣貶值壓力下，人行有意減少這一環節的資

金流出，從而間接收緊離岸人民幣流動性，抬高人民幣空頭融資成本。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師Ｋｅｎ Ｃｈｅｕｎｇ表示，該舉措可能會減少內地資本通過

債券市場流出，並可能推高離岸人民幣收益率，以支撐人民幣。



＊債券「南向通」料不活躍＊



債券通「北向通」２０１７年開通，「南向通」於２０２１年９月開通，債向通以閉環形式

操作，即境外資金不能從機制將投資債券資金轉向其他內地境內資產，境內機構亦然。不過，債

券通公司甚少披露南向通數據，７月運行報告只提及北向通交易狀況。港交所月中公布業績時稱

，債券通北向通上半年平均每日成交金額按年增２５％至３８９億元人民幣，創出新高，但未有

交代南向通數據。

據一般市場理解，因應內地債市規模明顯大於香港債市，資金主要是以債券通「北向通」買

賣境內債券，南向通活動相對較少。（ｓｌ）

