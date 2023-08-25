《經濟通通訊社２５日專訊》日本核污水排海連帶影響日本進口化妝品。據內媒報道，社交

媒體小紅書已出現「日本化妝品核污染」話題，植村秀等多個日本化妝品牌都出現被退貨的情況

，甚至有不少網民整理日系品牌「避雷」及「替代」清單，ＳＫ－ＩＩ、Ｓｈｉｓｅｉｄｏ、

ＤＨＣ、ＣＡＮＭＡＫＥ等品牌都被列出。

報道引述ＳＫ－ＩＩ客服稱，產品產地位於日本西部滋賀縣，遠離日本福島核電廠，工廠周

圍區域也未檢測到任何輻射危險，因此ＳＫ－ＩＩ產品尚未受到排放核污染水的任何影響。其客

服還表示，產品在製造過程中採用的水源為淡水，經過先進的水處理工藝進行嚴格處理和進一步

進化，每天也會進行水質檢測，以確保採用的所有水資源都符合優質水資源的標準。

無印良品客服則稱，目前現有產品都是之前生產，沒有受到排放核污水影響，後續會怎樣，

由於客服方面不太了解，所以無法保證，但一般情況下不會有影響。該客服並提到，無印良品大

多數產品並非在日本生產，其產地也並不只有日本，消費者可通過商品外包裝上標注的產地來辨

別選擇。

此外，產地在東京的蘇菲娜（Ｓｏｆｉｎａ）方面表示，目前蘇菲娜工廠所在地區均未出現

過異常。芙麗芳絲（ｆｒｅｅｐｌｕｓ）客服則表示，通過花王中國旗下各公司官方途徑進口銷

售的產品，均為通過海關檢查且符合中國國家相關標準的合格產品。植村秀等客服亦表示，產品

符合國家有關法律法規標準。（ｓｌ）

