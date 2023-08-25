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AH股新聞

25/08/2023 13:54

《中國要聞》市監總局嚴查日本水產，海南對哄抬鹽價最高罰五百萬

　　《經濟通通訊社２５日專訊》日本啟動福島核污水排海，中國即全面暫停進口日本水產品（
含食用水生動物．下同），惟不少內地民眾擔心食鹽將受到核污染，蜂擁搶購食鹽。國家市場監
管總局表示，會在前期對進口食品安全風險隱患排查整治的基礎上，部署各地市場監管部門會進
一步加大食品安全監管力度，督促食品生產經營者嚴格遵守食品安全法律法規及進口食品相關規
定，嚴禁食品生產經營者採購、使用原產地為日本的水產品加工食品、製作餐食或進行銷售（含
網絡銷售），加強市場銷售進口水產品食品安全抽檢監測，發現相關違法行為的，嚴格依法予以
查處。
　　市場監管總局並表示，會部署各地加強食鹽價格監測，強化分析預警，建立與相關互聯網平
台「直通車」機制，及時掌握價格異常波動信息和違法行為線索。加大價格監管執法力度，嚴查
囤積居奇、捏造散布漲價信息等哄抬價格違法行為，及時公布典型案例。
　　此外，海南省市場監督管理局發布關於規範食鹽價格行為的通告稱，針對相互串通，操縱市
場價格，造成商品價格較大幅度上漲的違法行為，該局將責令改正，沒收違法所得，並處違法所
得５倍以下的罰款；沒有違法所得的，處１０萬元（人民幣．下同）以上１００萬元以下的罰款
，情節較重的處１００萬元以上５００萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓，或者吊銷
營業執照。
　　廣東汕尾市，江西吉安萬安縣，江西贛州石城縣、定南縣，廣西百色右江區、田陽區等地也
相繼發布關於規範食用鹽市場價格行為的通告，告誡鹽業各經營者，要求穩定市場價格秩序。
（ｓｌ）

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