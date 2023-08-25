《經濟通通訊社２５日專訊》財政部、稅務總局、住房城鄉建設部發布《關於延續實施支持

居民換購住房有關個人所得稅政策的公告》。自２０２４年１月１日至２０２５年１２月３１日

，對出售自有住房並在現住房出售後１年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳

納的個人所得稅予以退稅優惠。

其中，新購住房金額大於或等於現住房轉讓金額的，全部退還已繳納的個人所得稅；小於則

按新購住房金額佔現住房轉讓金額的比例，退還出售現住房已繳納的個人所得稅。



＊公租房稅收優惠政策延至２０２５年底＊



另外，財政部、稅務總局發布繼續實施公共租賃住房稅收優惠政策的公告，公告執行至

２０２５年１２月３１日。內容包括，企事業單位、社會團體以及其他組織捐贈住房作為公租房

，符合稅收法律法規規定的，對其公益性捐贈支出在年度利潤總額１２％以內的部分，准予在計

算應納稅所得額時扣除，超過年度利潤總額１２％的部分，准予結轉以後三年內在計算應納稅所

得額時扣除。個人捐贈住房作為公租房，符合稅收法律法規規定的，對其公益性捐贈支出未超過

其申報的應納稅所得額３０％的部分，准予從其應納稅所得額中扣除。對經營公租房所取得的租

金收入，免徵增值稅。（ｓｌ）

