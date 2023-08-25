《經濟通通訊社２５日專訊》青島港（０６１９８）（滬：６０１２９８）公布，司將於
２０２３年８月２６日在「２０２３青島．黃河流域陸海聯動高品質發展研討會」上發布升級後
的雲港通２﹒０港口供應鏈綜合服務平台。作為公司核心對外服務窗口，雲港通２﹒０平台整合
口岸監管、碼頭作業、物流運輸等資源，深化港口業務協同。同時，通過業務線上化和單證電子
化，提升港口數智化水準，減少碳排放，簡化操作流程，助推零碳港口建設。（ａｃ）
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25/08/2023 19:47
《國企紅籌》青島港：雲港通２﹒０港口供應鏈綜合服務平台上線
《經濟通通訊社２５日專訊》青島港（０６１９８）（滬：６０１２９８）公布，司將於
２０２３年８月２６日在「２０２３青島．黃河流域陸海聯動高品質發展研討會」上發布升級後
的雲港通２﹒０港口供應鏈綜合服務平台。作為公司核心對外服務窗口，雲港通２﹒０平台整合
口岸監管、碼頭作業、物流運輸等資源，深化港口業務協同。同時，通過業務線上化和單證電子
化，提升港口數智化水準，減少碳排放，簡化操作流程，助推零碳港口建設。（ａｃ）
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