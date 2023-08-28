《經濟通通訊社２８日專訊》中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）公布，截至６

月３０日止中期純利３５１﹒１１億元（人民幣．下同），跌２０﹒１％，每股盈利２９﹒３分

，派中期股息每股１４﹒５分（１５﹒７８港仙），扣除非經常性損益後的淨利潤３３６﹒５５

億元，跌２２﹒４％。

該集團指，營業收入約１﹒６萬億元，跌１﹒１％，資產減值損失２３﹒６億元，因原油價

格下跌，部分貿易原油、ＬＮＧ等存貨跌價損失增加。期內油氣當量產量２﹒５億桶，同比增長

３﹒３％，其中，天然氣產量６６０９億立方英尺，同比增長７﹒６％。加工原油１﹒２６億噸

，同比增長４﹒８％，生產成品油７６０７萬噸，同比增長１０﹒３％，其中煤油產量同比增長

６３﹒５％。成品油總經銷量１﹒１７億噸，同比增長１８﹒５％，其中境內成品油總經銷量

９２４７萬噸，同比增長１７﹒９％。



＊下半年計劃資本支出１０４０億人幣＊



該集團指，下半年計劃生產原油１﹒４１億桶，生產天然氣６３０９億立方英尺，原油加工

量１﹒２７億噸，境內成品油經銷量９４００萬噸。至於上半年資本支出７４６﹒６７億元，下

半年本公司計劃資本支出１０４０億元。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

