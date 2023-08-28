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AH股新聞

28/08/2023 11:30

《外資精點》美銀下調廣汽Ｈ股目標價至５﹒７元，重申買入評級

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美銀發表研報指出，廣汽集團（０２２３８）
（滬：６０１２３８）次季盈利１４億元人民幣，按年跌４８％，按季跌７％，上半年盈利則達
到２０２３財年預測的４２％。該行下調集團２０２３至２０２５年的預期投資收益，並將
２０２３至２０２５年盈利預測下調６％、７％及６％。該行將其Ｈ股目標價由６﹒４港元下調
至５﹒７港元，重申「買入」評級；而Ａ股目標價則由７﹒７元人民幣降至７﹒２元人民幣，而
Ａ股則維持「遜於大市」評級。
　　報告指，廣汽目標是在穩固的產品線推動下，今年集團銷量按年增長５％。此外，其今年上
半年出口銷量達２萬輛，預計出口銷售將成為下一個銷售動力。集團將加快海外市場拓展，
２０２３╱２０３０年出口銷量目標為５萬╱５０萬輛，該行考慮到集團第二季度業績，故下調
２０２３、２０２４及２０２５年銷量預測各１％。（ｋｋ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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