《經濟通通訊社２８日專訊》美銀發表研報指出，廣汽集團（０２２３８）

（滬：６０１２３８）次季盈利１４億元人民幣，按年跌４８％，按季跌７％，上半年盈利則達

到２０２３財年預測的４２％。該行下調集團２０２３至２０２５年的預期投資收益，並將

２０２３至２０２５年盈利預測下調６％、７％及６％。該行將其Ｈ股目標價由６﹒４港元下調

至５﹒７港元，重申「買入」評級；而Ａ股目標價則由７﹒７元人民幣降至７﹒２元人民幣，而

Ａ股則維持「遜於大市」評級。

報告指，廣汽目標是在穩固的產品線推動下，今年集團銷量按年增長５％。此外，其今年上

半年出口銷量達２萬輛，預計出口銷售將成為下一個銷售動力。集團將加快海外市場拓展，

２０２３╱２０３０年出口銷量目標為５萬╱５０萬輛，該行考慮到集團第二季度業績，故下調

２０２３、２０２４及２０２５年銷量預測各１％。（ｋｋ）



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