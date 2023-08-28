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AH股新聞

28/08/2023 08:25

【提振Ａ股】中證監：階段性收緊ＩＰＯ，房企再融資不受虧損限制

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中證監昨日發布了一系列「活躍資本市場
、提振投資者信心」政策舉措，包括：階段性收緊ＩＰＯ節奏，優化再融資監管安排，促進投融
資兩端動態平衡；進一步規範股份減持行為；證券交易所調降融資保證金比例，支持適度融資需
求。
　　中證監表示，充分考慮當前市場形勢，完善一二級市場逆周期調節機制，圍繞合理把握
ＩＰＯ、再融資節奏，作出以下安排：
　　一、根據近期市場情況，階段性收緊ＩＰＯ節奏，促進投融資兩端的動態平衡。
　　二、對於金融行業上市公司或者其他行業大市值上市公司的大額再融資，實施預溝通機制，
關注融資必要性和發行時機。
　　三、突出扶優限劣，對於存在破發、破淨、經營業績持續虧損、財務性投資比例偏高等情形
的上市公司再融資，適當限制其融資間隔、融資規模。
　　四、引導上市公司合理確定再融資規模，嚴格執行融資間隔期要求。審核中將對前次募集資
金是否基本使用完畢，前次募集資金項目是否達到預期效益等予以重點關注。
　　五、嚴格要求上市公司募集資金應當投向主營業務，嚴限多元化投資。
　　六、房地產上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限制。

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