《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中證監昨日發布了一系列「活躍資本市場

、提振投資者信心」政策舉措，包括：階段性收緊ＩＰＯ節奏，優化再融資監管安排，促進投融

資兩端動態平衡；進一步規範股份減持行為；證券交易所調降融資保證金比例，支持適度融資需

求。

中證監表示，充分考慮當前市場形勢，完善一二級市場逆周期調節機制，圍繞合理把握

ＩＰＯ、再融資節奏，作出以下安排：

一、根據近期市場情況，階段性收緊ＩＰＯ節奏，促進投融資兩端的動態平衡。

二、對於金融行業上市公司或者其他行業大市值上市公司的大額再融資，實施預溝通機制，

關注融資必要性和發行時機。

三、突出扶優限劣，對於存在破發、破淨、經營業績持續虧損、財務性投資比例偏高等情形

的上市公司再融資，適當限制其融資間隔、融資規模。

四、引導上市公司合理確定再融資規模，嚴格執行融資間隔期要求。審核中將對前次募集資

金是否基本使用完畢，前次募集資金項目是否達到預期效益等予以重點關注。

五、嚴格要求上市公司募集資金應當投向主營業務，嚴限多元化投資。

六、房地產上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限制。

