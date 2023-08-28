《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中證監為落實近期活躍資本市場、提振投

資者信心的一攬子政策安排，促進融資融券業務功能發揮，更好滿足投資者合理交易需求，經中

證監批准，上交所、深交所、北交所發布通知，修訂《融資融券交易實施細則》，將投資者融資

買入證券時的融資保證金最低比例由１００％降低至８０％。此調整將自２０２３年９月８日收

市後實施。



＊新開倉、及存量合約同時適用調整＊



中證監表示，本次調整同時適用於新開倉合約及存量合約，投資者不必了結存量合約即可適

用新的保證金比例。證券公司可綜合評估不同客戶徵信及履約情況等，合理確定客戶的融資保證

金比例。投資者應當繼續秉持理性投資理念，根據自身風險承受能力，合理運用融資融券工具。

中證監稱，近年來，融資融券業務穩健運行，交易機制持續優化，證券公司合規風控水平持

續提升，投資者理性交易和風險防控意識明顯增強。截至２０２３年８月２４日，場內融資融券

餘額１５６７８億元人民幣，保證金比例維持較高水平，業務整體風險可控。在槓桿風險總體可

控的基礎下，適度放寬融資保證金比例，有利於促進融資融券業務功能發揮，盤活存量資金。

