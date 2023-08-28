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AH股新聞

28/08/2023 09:16

【國務會議】李強：加快補齊高端醫療裝備短板，引導龍頭醫企壯大

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國務院總理李強主持召開國務院常務會議
，強調加快補齊中國高端醫療裝備短板，鼓勵和引導龍頭醫藥企業發展壯大。
　　會議強調，要著力提高醫藥工業和醫療裝備產業韌性和現代化水平，增強高端藥品、關鍵技
術和原輔料等供給能力，加快補齊中國高端醫療裝備短板。要著眼醫藥研發創新難度大、周期長
、投入高的特點，給予全鏈條支持，鼓勵和引導龍頭醫藥企業發展壯大，提高產業集中度和市場
競爭力。
　　要充分發揮中國中醫藥獨特優勢，加大保護力度，維護中醫藥發展安全。要高度重視國產醫
療裝備的推廣應用，完善相關支持政策，促進國產醫療裝備迭代升級。要加大醫工交叉復合型人
才培養力度，支持高校與企業聯合培養一批醫療裝備領域領軍人才。
　
＊要做好保障性住房的規劃設計＊
　
　　會議指出，推進保障性住房建設，有利於保障和改善民生，有利於擴大有效投資，是促進房
地產市場平穩健康發展、推動建立房地產業發展新模式的重要舉措。要做好保障性住房的規劃設
計，用改革創新的辦法推進建設，確保住房建設質量，同時注重加強配套設施建設和公共服務供
給。
　　會議審議通過《醫藥工業高質量發展行動計劃（２０２３－２０２５年）》、《醫療裝備產
業高質量發展行動計劃（２０２３－２０２５年）》和《關於規劃建設保障性住房的指導意見》

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