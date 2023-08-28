《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發

《關於進一步加強青年科技人才培養和使用的若干措施》。《措施》明確，支持青年科技人才在

國家重大科技任務中「挑大梁」、「當主角」。國家重大科技任務、關鍵核心技術攻關和應急科

技攻關大膽使用青年科技人才，４０歲以下青年科技人才擔任項目（課題）負責人和骨幹的比例

原則上不低於５０％。



＊負責人申報年齡可放寬到４０歲，不設職稱、學歷限制＊



《措施》鼓勵青年科技人才跨學科、跨領域組建團隊承擔顛覆性技術創新任務，不納入申請

和承擔國家科技計劃項目的限項統計範圍。穩步提高國家自然科學基金對青年科技人才的資助規

模，將資助項目數佔比保持在４５％以上，支持青年科技人才開展原創、前沿、交叉科學問題研

究。地方科技任務實施加大對青年科技人才的支持力度。深入實施國家重點研發計劃青年科學家

項目，負責人申報年齡可放寬到４０歲，不設職稱、學歷限制，探索實行滾動支持機制，經費使

用可實行包幹制。

《措施》要求，國家科技創新基地要大力培養使用青年科技人才。國家科技創新基地要積極

推進科研項目負責人及科研骨幹隊伍年輕化，推動重要科研崗位更多由青年科技人才擔任。鼓勵

各類國家科技創新基地面向青年科技人才自主設立科研項目，由４０歲以下青年科技人才領銜承

擔的比例原則上不低於６０％。青年科技人才的結構比例、領銜承擔科研任務、取得重大原創成

果等培養使用情況納入國家科技創新基地績效評估指標，加強績效評估結果的應用。

