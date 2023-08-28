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AH股新聞

28/08/2023 14:49

《駐京專電》北京多家銀行稱未接到認房不認貸落地通知

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》住建部、人行、金監總局聯合日前印發了
通知，推動落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施。通知明確，居民家庭（包括借款人
、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否
已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。
　　據內媒報道，北京多家國有大行、股份行的工作人員均表示沒有接到上級部門的通知。一家
股份行網點員工表示，目前該網點並沒有接到上級部門關於開展此類業務的通知，不清楚是否執
行、何時執行。
　　業內人士表示，依據《關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》來看，該政策屬
於「一城一策」工具箱，供城市自主選用，並不是強制執行。該人士認為，北京地區是否執行此
類政策，可能需要有關政府部門進行討論後才會決定，這本身就需要一定的時間。是否採取上述
政策，是政府部門的事情，銀行只是執行機構，並沒有主動權。
　　另據中指研究院數據顯示，２０２３年７月，北京商品住宅供求雙雙回落，成交規模降至近
５月最低位，新房存量及去化周期回升，市場持續存壓。

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