《經濟通通訊社２８日專訊》為活躍資本市場，中國財政部、稅務總局昨日宣布減半徵收證

券交易印花稅。中證監同時推出系列政策組合拳，包括統籌一二級市場平衡優化ＩＰＯ、再融資

監管安排；進一步規範股份減持行為；證券交易所調降融資保證金比例，支持適度融資需求。

群益證券發表報告稱，此次四大措施出台，超出市場預期，對上證３０００點形成支撑 ，

股市短期有機會反彈５－１０％。不過，中期來看，還需關注房地產風險。

報告指，首先，印花稅短期能提振投資者信心。據財政部國庫司資料，去年內地證券交易印

花稅２７５９億元（人民幣．下同）。此次印花稅減半，全年讓利投資者超過１０００億元。

減持要求方面，目前Ａ股破發上市公司１９６２家、破淨５２３家、最近三年未現金分紅

１０７５家、累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤３０％的公司共計３５５５家。根據新

規，上述公司控股股東及一致行動人不得通過二級市場減持本公司股份 。經統計，Ａ股

５２６５家公司中，僅９６５家公司不受減持限制影響，占比１８﹒３％，減持限制力度較大。

另外，適當放鬆融資保證金比例，有望盤活存量資金。目前兩融餘額為１５６７８億元，按

此推理論上可以釋放４０００億元資金。（ｌｃ）

