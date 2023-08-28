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AH股新聞

28/08/2023 12:13

【提振Ａ股】群益證券：四大措施下Ａ股短期有機會反彈５－１０％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》為活躍資本市場，中國財政部、稅務總局昨日宣布減半徵收證
券交易印花稅。中證監同時推出系列政策組合拳，包括統籌一二級市場平衡優化ＩＰＯ、再融資
監管安排；進一步規範股份減持行為；證券交易所調降融資保證金比例，支持適度融資需求。
　　群益證券發表報告稱，此次四大措施出台，超出市場預期，對上證３０００點形成支撑　，
股市短期有機會反彈５－１０％。不過，中期來看，還需關注房地產風險。
　　報告指，首先，印花稅短期能提振投資者信心。據財政部國庫司資料，去年內地證券交易印
花稅２７５９億元（人民幣．下同）。此次印花稅減半，全年讓利投資者超過１０００億元。
　　減持要求方面，目前Ａ股破發上市公司１９６２家、破淨５２３家、最近三年未現金分紅
１０７５家、累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤３０％的公司共計３５５５家。根據新
規，上述公司控股股東及一致行動人不得通過二級市場減持本公司股份　。經統計，Ａ股
５２６５家公司中，僅９６５家公司不受減持限制影響，占比１８﹒３％，減持限制力度較大。
　　另外，適當放鬆融資保證金比例，有望盤活存量資金。目前兩融餘額為１５６７８億元，按
此推理論上可以釋放４０００億元資金。（ｌｃ）

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