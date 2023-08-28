《經濟通通訊社２８日專訊》多家內媒報導，今日部分券商暫停量化Ｔ＋０算法交易，主要

是因為今日起印花稅減半徵收，券商預估市場個股漲幅將較大，為避免因流動性放大而帶來的極

端事件風險，部分券商在今日暫停量化Ｔ＋０算法交易。

所謂Ｔ＋０算法是一種股票日內交易策略。在國內股市實行Ｔ＋１交易制度的背景下，要實

現在同一個交易日內完成買賣過程，就要在交易之前應當有持倉１日以上的標的作為底倉，又或

是在交易日能夠通過融券、收益互換的方式獲取可交易底倉。在此前提下，Ｔ＋０算法通過模型

對股價走勢的預測，實現底倉標的的日內高拋低吸，在收市前完成平倉，保持整體倉位不變的情

況下獲取日內超額收益。

有券商內部人士表示，這種Ｔ＋０算法本質上也是賺取市場波動的錢，但單邊行情下無法對

衝，存在賣出後無法買入的操作風險，券商自身的風險敞口也會很大。



＊頭部量化私募採自建系統，暫未受影響＊



報道引述多家頭部量化私募回應稱，其Ｔ＋０算法交易並未受影響，因頭部量化基本上都是

自建系統，很少採購外部供應商系統，周末得知印花稅減半政策，系統調試都來不及，不會冒風

險暫停Ｔ＋０交易。

也有量化私募表示，不排除券商有出於安全考慮暫停Ｔ＋０交易的可能，但是市場存在誇大

解讀的嫌疑。而且Ｔ＋０交易不是主流交易，對市場影響較小。

此外，針對量化是否「助漲殺跌」的問題，多家量化私募表示，頭部量化換手率基本在

１００倍左右，並非能夠做到秒級高頻，規模較小的３億到５億元人民幣的量化私募換手率可能

較高，但因規模較小，對市場衝擊也不會太大。（ｌｃ）

