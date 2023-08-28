《經濟通通訊社２８日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」額度餘額

５５４﹒２３億元（人民幣．下同），賣盤超買盤，流走３４﹒２３億元，佔每日額度

６﹒５８％，「深股通」額度餘額５５１﹒１４億元，賣盤超買盤，流走３１﹒１４億元，佔每

日額度５﹒９９％。



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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中信證券 （６０００３０） ６７４﹒７５ ２１１３﹒３０ －１４３８﹒５５

貴州茅台 （６００５１９） １２２１﹒８７ １４５０﹒８９ －２２９﹒０２

招商銀行 （６０００３６） ５６６﹒８６ ７０４﹒０５ －１３７﹒１９

隆基綠能 （６０１０１２） ６９９﹒３６ ４５６﹒００ ２４３﹒３６

中國平安 （６０１３１８） ４６４﹒８６ ６７５﹒８２ －２１０﹒９６

華泰證券 （６０１６８８） ３００﹒９９ ８０２﹒６１ －５０１﹒６２

藥明康德 （６０３２５９） ３２６﹒８６ ５１２﹒４０ －１８５﹒５４

紫金礦業 （６０１８９９） ２２０﹒６８ ６１３﹒０６ －３９２﹒３８

山西汾酒 （６００８０９） ２３５﹒３０ ４３２﹒１５ －１９６﹒８５

長江電力 （６００９００） ２９８﹒９４ ３３９﹒６１ －４０﹒６７

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱

（百萬人民幣） （百萬人民幣） 淨賣出－

（百萬人民幣）

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東方財富 （３０００５９） １３０２﹒５２ １６６９﹒３５ －３６６﹒８３

五糧液 （０００８５８） ６６７﹒５８ １７１２﹒２６ －１０４４﹒６８

寧德時代 （３００７５０） ９４８﹒４６ ９１７﹒５７ ３０﹒８９

比亞迪 （００２５９４） ４２８﹒０５ ７３０﹒７１ －３０２﹒６６

中際旭創 （３００３０８） ５７８﹒９４ ４４５﹒５２ １３３﹒４２

瀘州老窖 （０００５６８） ３７９﹒６０ ６２０﹒２９ －２４０﹒６９

邁瑞醫療 （３００７６０） ３７０﹒５７ ６００﹒９０ －２３０﹒３３

陽光電源 （３００２７４） ３０４﹒７９ ６３２﹒９９ －３２８﹒２０

平安銀行 （０００００１） ４２９﹒９１ ３７６﹒０１ ５３﹒９０

立訊精密 （００２４７５） ３６４﹒４９ ４１３﹒２７ －４８﹒７８

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（以上數字取小數點後兩個位）

