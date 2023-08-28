《經濟通通訊社２８日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）董事長李偉表

示，上半年能源消費保持增長態勢，煤炭消費總量按年上升，國內優質煤炭產能持續釋放，煤炭

進口大幅增加，供需關係總體呈現基本平衡。

他預料，下半年宏觀經濟複雜嚴峻等政策調控持續發力，恢復和促進消費等政策加快落地，

預期經濟回升，國內煤炭供給體系供應保障能力持續提升，但受季節變化、運輸條件、政策調控

以及中長期煤機煤價機制等影響，預計供需將保持總體平衡，市場價格將在中高位震盪波動。

李偉在業績發布會上指出，化工市場受下游需求偏弱，及重點產品鏈供應過剩的影響，上半

年集團甲醇等主導產品整體表現偏弱，下半年相關行業新增產能較少，但境外產能有所釋放，進

口量或將增長，預計下半年化工市場將呈現供需相對寬鬆態勢，產品價格仍將是弱勢震盪。

被問到產品價格何時轉勢，李偉回應稱，去年國家採取一系列措施，保證產能釋放，尤其自

去年開始加大進口煤，今年上半年較去年同期倍增，全年有望增加４億噸；而去年產煤４５﹒６

億噸，今年估計將進一步超越，上半年自產煤平均價格為每噸９４４元人民幣，已恢復到

２０２１年上半年水平。他認為，對市場價格適當波動看法樂觀，集團供應量充足，預期價格適

當降低對集團是完全可以承受。（ａｃ）

