《經濟通通訊社２８日專訊》中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）今日舉行中期

業績發布會，董事長馬永生指出，集團會鞏固傳統業務領先地位，積極發展充換電、氫能交通業

務。穩步實施碳達峰行動方案以及擴大ＣＣＵＳ規模、降低運行成本。

總裁喻寶才指出，產品價格和原料價格相關，原油上漲化工產品也會上漲，預計今年下半年

化工產品需求較上半年大，感覺今年化工效益基本觸底，預計下半年有可能穩定向上。按照下半

年生產經營計劃的原油採購業務，總體上俄羅斯原油進口量佔比很小，未來集團會根據市場情況

，動態調整採購策略，努力減低集團的採購成本。

喻寶才表示，集團在斯里蘭卡獲得１５０座加油站，同時未來可以興建加油站，斯里蘭卡政

府也透過國際招標，希望國際公司建煉油廠，其中也邀請了集團，集團正在對這件事評估，會比

較不同地方的資源及市場，看哪個更有競爭力，才會去再作出決策。

副總裁、董事會秘書黃文生指出，看到成品油消費快速增長，預計今年下半年繼續增長約

１３％，化工產品和經濟息息相關，下半年預計化工產品同比增長約６％，他又指，從行業感覺

到需求，反映經濟穩步提升，最近中國政府也推出一系列政策，包括提振投資者信心，相信中國

經濟向好的大趨勢不會改變，對未來有信心。

黃文生又指，按目前需求策略來看，預計下半年氣油有超過２０％增長，航空煤油增長達到

約９０％，柴油會持平。

財務總監壽東華表示，下半年集團計劃生產原油１﹒４１億桶，生產天然氣６３０９億立方

英尺，下半年計劃原油加工量１﹒２７億噸。

另外，集團下半年計劃境內成品油經銷量９４００萬噸。集團也會大力推進境內外市場開拓

，加強戰略客戶合作和產品定制服務，下半年計劃生產乙烯７１５萬噸。（ｋｋ）

