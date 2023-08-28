《經濟通通訊社２８日專訊》中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）今日舉行中期

業績發布會，中石化總裁喻寶才表示，集團有興趣與沙特阿美合作，開發當地最大的頁岩氣項目

，目前正商討合作機會；但他否認集團有意競購蜆殼計劃出售的新加坡煉油廠。（ｋｋ）

