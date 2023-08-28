  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

28/08/2023 17:32

中石化：有意與沙特阿美商討開發天然氣田，否認購蜆殼星洲煉油廠

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）今日舉行中期
業績發布會，中石化總裁喻寶才表示，集團有興趣與沙特阿美合作，開發當地最大的頁岩氣項目
，目前正商討合作機會；但他否認集團有意競購蜆殼計劃出售的新加坡煉油廠。（ｋｋ）

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰28/08/2023 17:33  【中概焦點】外媒：中國阿諾醫藥因風險披露措辭問題推遲在美上市

下一篇新聞︰28/08/2023 17:06  《神州能源》中煤協發倡議書：煤價高位回落，做好煤炭保供穩價

其他AH股新聞
More

28/08/2023 18:05  《中國要聞》中國網民規模１０﹒７９億，較去年底增１１０９萬人

28/08/2023 17:42  《滬╱深股通》東方財富為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金