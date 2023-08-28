《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



政策「組合拳」彰顯呵護股市堅定態度和決心

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證券交易印花稅減半徵收、階段性收緊ＩＰＯ節奏、進一步規範股份減持行為??多部門密集出

台支持資本市場發展的政策措施，彰顯了監管部門落實「活躍資本市場，提振投資者信心」新要

求新任務的堅定態度和呵護股市的決心。



證券交易印花稅２８日起實施減半徵收

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財政部、國家稅務總局２７日發布公告稱，為活躍資本市場、提振投資者信心，自２０２３年８

月２８日起，證券交易印花稅實施減半徵收。



中證監「三箭齊發」提振資本市場信心

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８月２７日晚，中證監圍繞合理把握融資節奏、規範股份減持行為、調降融資保證金比例公布了

一系列「硬核」舉措，綜合施策，協同發力，進一步表明「活躍資本市場，提振投資者信心」的

堅決態度。





《上海證券報》



今日起，證券交易印花稅減半徵收

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財政部、稅務總局２７日發布公告明確，為活躍資本市場、提振投資者信心，自２０２３年８月

２８日起，證券交易印花稅實施減半徵收。



中證監推出政策「組合拳」活躍資本市場

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「活躍資本市場、提振投資者信心」政策工具箱再出一系列組合措施。８月２７日，中國證監會

連發多項政策舉措，涉及ＩＰＯ和再融資節奏、股份減持、融資融券等方面。



馳援股市，３７隻基金新品集中獲批

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中證監網站顯示，華夏基金、嘉實基金、易方達基金、廣發基金等１０家基金公司８月１１日上

報的中證２０００ＥＴＦ於８月２５日晚間集體獲批，７家基金公司８月１８日上報的信創主題

ＥＴＦ也於８月２６日凌晨獲批。１７隻ＥＴＦ一夜獲批，在公募基金歷史上極為罕見。





《證券時報》



證券交易印花稅今起減半徵收

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財政部、稅務總局２７日發布公告提出，自８月２８日起，證券交易印花稅實施減半徵收，以活

躍資本市場、提振投資者信心。此次實施證券交易印花稅減半徵收後，將按照股票交易成交金額

的０﹒５ 對賣方單邊徵收。



中證監三大舉措活躍市場，階段性收緊ＩＰＯ

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中證監２７日表示，根據近期市場情況，階段性收緊ＩＰＯ節奏，優化再融資監管安排，促進投

融資兩端動態平衡；進一步規範股份減持行為；證券交易所調降融資保證金比例，支持適度融資

需求。



政策合力一脈相承，呵護市場平穩運行

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財政部、國稅總局決定自２８日起，證券交易印花稅實施減半徵收；中證監發布活躍市場的三大

舉措，維護投資者合法權益。此番強大合力，體現了中央對活躍資本市場的堅定態度和呵護股市

的信心決心，釋放了重大的政策信號。（ｌｃ）

