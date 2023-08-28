《神州經脈》中國監管四箭齊發救Ａ股，證券交易印花稅今日起減半徵收，按照股票交易成

交金額的０﹒０５％對賣方單邊徵收，市場估算印花稅減半全年讓利投資者超過１０００億元（

人民幣．下同）。此外，中證監祭出提振市場信心的組合拳，包括進一步規範股份減持行為、階

段性收緊ＩＰＯ節奏、將融資買入證券時的融資保證金最低比例由１００％降低至８０％，以及

放寬Ａ股房企再融資限制等。

監管馬力全開刺激資本市場，滬綜指暴力高開５﹒０６％報３２１９﹒０４點，連破三千一

、三千二兩大心理關口，惟市場亢奮氣氛似「稍縱即逝」，滬綜指升幅快速收窄，全日僅收升

１％，報３０９８﹒６４點，三千一亦不保，如果從本日最高點計，則滬綜指累計下跌了

３﹒７４％。深市亦「見好就收，深成指高開５﹒７７％，全日僅升１﹒０１％，創業板指高開

６﹒９６％，全日升幅收窄至０﹒９６％。交投熾熱，全日成交１１２６６億元，自８月４日以

來首次突破萬億關，且是５月９日以來成交新高。外資不領情，利好當前亦不回頭，全日通過滬

股通、深股通淨流出８２﹒４７億元，是本月第１６個交易日錄得資金流出。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２９４０，較上個交易日４時３０分收盤

價跌５６點子。全日在７﹒２６８１至７﹒２９７５之間波動。人民幣兌一美元中間價今報

７﹒１８５６，較上個交易日升２７點子，四連升。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 外交部發言人汪文斌宣布，８月３０日（周三）起，來華人員無需進行入境前新冠病毒核

酸或抗原檢測。另外，汪文斌稱，鑒於當前中日關係狀況，經雙方商定，推遲日本公明黨代表團

訪華。日本啟動核污染水排海後，中國內地反日情緒升溫，日本在華機構、日本當地企業接連受

到滋擾。日本駐北京大使館呼籲中國保證在華日本居民的安全。日本外務事務次官岡野正敬召見

中國駐日大使吳江浩提出抗議，稱極其遺憾。



２﹒ ２７日晚，美國商務部部長雷蒙多乘機抵達北京。中國商務部部長王文濤與雷蒙多會面時

表示，中美經貿關係不僅關係到兩國，還關係到全球，願與美國共同為促進兩國貿易和創造良好

環境而努力。雷蒙多稱，美中穩定的經貿關係非常重要。她在出發前表示，此行是要促進健康的

競爭，一個在公平環境中遵守規則的競爭，她希望找到可採取行動的具體步驟，推動美中商業關

係向前發展。



３﹒ 鴻海集團創辦人郭台銘於今天上午宣布以總統參選人的身分，投入２０２４台灣總統大選

，全面展開連署以取得參選資格。他又稱，代表主流民意整合藍白兩黨（即國民黨及民眾黨），

只有推進在野勢力整合才可勝出選舉。不過香港《大公報》今日有報道引述北京消息人士認為，

如果郭台銘執意「獨立參選」，造成保送「台獨」分子上台的後果，「大陸方面不會無動於衷，

大陸民眾也會強烈反應」。



４﹒ 《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至２０２３年６月，中國網民規模達

１０﹒７９億人，較２０２２年１２月增長１１０９萬人，互聯網普及率達７６﹒４％。網約車

、在線旅行預訂、網絡文學實現較快增長，增長率分別為８﹒０％、７﹒３％和７﹒３％，成為

用戶規模增長最快的三類應用。



５﹒ 滴滴出行與小鵬汽車（０９８６８）共同宣布，雙方將達成戰略合作。小鵬汽車將以

５８﹒３５億港元收購滴滴智能汽車開發業務資產，向滴滴發行對價股份。滴滴將向小鵬出售智

能電動汽車項目相關資產和研發能力，小鵬將基於此打造一款Ａ級智能電動汽車，項目代號「

ＭＯＮＡ」，為全新品牌的首款產品，預計２０２４年由小鵬汽車量產推出市場。



６﹒ 在內地發布首套房貸款「認房不認貸」政策之後，市場期待一線城市出台更多樓市支持政

策。不過，據報道上海不太可能採取激進舉措來提振樓市，因上海市政府擔心過多的資金將流入

房地產市場，只可能降低房屋交易的購置稅和增值稅。



７﹒ 中國恒大（０３３３３）中期虧損３３０﹒１２億元，集團由去年３月２１日停牌後，今

早復牌即急插，收報０﹒３５港元，大跌７８﹒８％。另外，中國恒大今日宣布延期召開債權人

協議安排會議至９月２６日舉行，而景程協議安排會議和天基協議安排會議延至９月２５日舉行

。恒大指，這是考慮到公司及訊息代理人接連收到恒大協議安排債權人就擬議重組提出的多項問

詢，及近期有大量媒體報道完全錯誤地描述美國法典第１５章下的重組承認程序，公司因此決定

延長供恒大協議安排債權人考慮、理解和評估恒大協議安排條款的期限，並給予恒大協議安排債

權人更多時間考慮集團近期發展，以及其對恒大協議安排債權人的影響。



８﹒ 茅台集團與華為公司２７日簽署深化戰略合作協議，雙方將在深化「智慧茅台」工程領域

，探索白酒行業工業互聯網創新應用、現代化管理建設等方面務實合作。此外，茅台集團黨委書

記、董事長丁雄軍率隊到制酒車間調研，茅台集團黨委副書記、總經理王莉等陪同。這是王莉首

次以總經理身份出現在公眾視線中，此前她是茅台集團的副總經理兼總工程師。（ｃｔ）

