《鍾之日記》８月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地證券交易印花稅今日起減半徵收，按照股票交易成交金額的０﹒０５％對賣方單邊徵收

，按去年證券交易印花稅２７５９億元人民幣推算，印花稅減半全年讓利投資者超過１０００億

元人民幣。此外，中證監祭出提振市場信心的組合拳，包括進一步規範股份減持行為、階段性收

緊ＩＰＯ節奏、將融資買入證券時的融資保證金最低比例由１００％降低至８０％，以及放寬Ａ

股房企再融資限制等。

監管馬力全開刺激資本市場，滬深股市今早開市立竿見影，滬綜指暴力高開５﹒０６％報

３２１９﹒０４點，連破三千一、三千二兩大心理關口，惟市場亢奮氣氛「稍縱即逝」，在獲利

回吐心態下，開盤後滬綜指升幅快速收窄超過一半，之後再迎來緩慢的陰跌，午後滬指升幅進一

步收窄至２％以下，指數在三千一上下浮動，全日滬綜指收升１﹒１３％，報３０９８﹒６４點

，如果從本日最高點計，則滬綜指累計下跌了３﹒７４％。

「見好就收」情緒亦漫及深市，深成指高開５﹒７７％，全日僅升１﹒０１％，創業板指高

開６﹒９６％，全日升幅收窄至０﹒９６％。

資本市場迎來久違的熾熱交投景象，開市不到一小時兩市成交已達６０００億元人民幣，午

收時成交比上周五（２５日）全日成交還要高，至於全日成交則為１１２６６億元人民幣，自８

月４日以來首次突破萬億關，且是５月９日以來成交新高。而被指是Ａ股不振主因的外資，在政

策利好當前亦不回頭，全日通過滬股通、深股通淨流出８２﹒４７億元人民幣，是本月第１６個

交易日錄得資金流出。



＊恒指高開後反覆，關注周三期指結算＊



今天恒指呈高開走勢格局，恒生指數今天高開５６２點，報１８５１９，升幅達３﹒１％，

惟其後反覆走低，午市早段曾低見１８１４４，唯一可幸的是恒指得以重返１０天線（現約

１８０９７）以上收市。恒指收報１８１３０，升１７４點或升１％，主板成交超過１０１０億

元。

期指又將於周三結算，從日線圖看，恒指未來數天繼續守穩在１０天線以上收市，進一步反

彈的可能性較大，惟每上升５００點都將是個關卡，即後市以１８５００、１９０００及

１９５００為主要阻力。



＊恒大復牌暴跌八成，重組會議又生變＊



中國恒大（０３３３３）在公布上半年業績後，終於在今日復牌，在接近一年半的停牌期間

，作為昔日內房霸主的恒大系債務大面積暴雷，公司資不抵債，重組久無成果，年度虧損更創下

港股市場歷史記錄，可謂港股第一大雷。一家財務狀況明顯不可持續的上市公司，為甚麼還可以

繼續在資本市場上買賣股份，日後甚至還可以進行配股、供股等再融資活動呢？包括恒大汽車

（００７０８）、恒大物業（０６６６６）在內的恒大系公司能復牌，確實存在爭議，但對於停

牌前持有這些股票的股民而言，復牌則讓他們有了一次解套的機會。

中國恒大今日復牌，市值無懸念大幅度蒸發，股價全日暴跌７８﹒８％，剩餘０﹒３５元，

淪為毫子股，公司市值剩餘４６﹒２億元。

恒大在最新公布的半年業績中，顯示期內虧損３３０﹒１２億元人民幣，比去年同期虧損

６６３﹒５億元大規模收窄，但這依然還是天文數字，另外負債總額還是高達２﹒３９萬億元人

民幣，嚴重資不抵債。而且核數師上會栢誠態度還是一樣，對這份報告無法發表結論。

中國恒大復牌的時期，正是原定債權人協議安排會議的前夕，但是這場會議結果還是得延期

至９月２６日舉行，而景程協議安排會議和天基協議安排會議延至９月２５日舉行，很顯然恒大

與債權人之間仍然沒有達成共識，可見股票復牌也沒有對債權人帶來多少正面的情緒。

恒大表示，會議延期是考慮到公司及訊息代理人接連收到恒大協議安排債權人就擬議重組提

出的多項問詢，及近期有大量媒體報道完全錯誤地描述美國法典第１５章下的重組承認程序，公

司因此決定延長供恒大協議安排債權人考慮、理解和評估恒大協議安排條款的期限，並給予恒大

協議安排債權人更多時間考慮集團近期發展，以及其對恒大協議安排債權人的影響。



＊降印花稅終出場，市場卻已不感興趣＊



中國再度使出了政策組合拳，而之前不願意使出的「印花稅調降」這次也是「應放盡放」，

這個被內媒稱為「王炸」級別的招數，事實證明用處也並不大。分析指出，僅僅下調證券交易印

花

稅不會給中國股市帶來什麼變化，因為此措施在一年內能釋放的資金只有千億元，僅僅是Ａ股市

場單日成交額的兩成以下，對於資本市場而言利好有限，外資需要看到當局釋放更多的誠意，才

會對Ａ股市場重拾信心。不過，更多更強的寬鬆措施，也意味著人民幣保匯率將面臨更大的挑戰

。

中資券商利好有限，中國銀河（０６８８１）升２﹒７％，中州證券（０１３７５）走高

２﹒５％，國泰君安（０２６１１）升２﹒１％，中信建投（０６０６６）、招商證券

（０６０９９）升１﹒５％，中金（０３９０８）更跌１﹒４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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