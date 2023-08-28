《經濟通通訊社２８日專訊》中國財政部、稅務總局公告自今日起，證券交易印花稅實施減

半徵收，將按照股票交易成交金額的０﹒０５％對賣方單邊徵收。此外，中證監祭出提振市場信

心的組合拳，包括進一步規範股份減持行為，階段性收緊ＩＰＯ節奏，及將融資買入證券時的融

資保證金最低比例由１００％降低至８０％。

經過一輪暴力刺激後，滬深股市今早表現立竿見影，上證綜合指數（滬綜指）暴力高開

５﹒０６％，報３２１９﹒０４點，連破三千一、三千二兩大關口，深成指高開５﹒７７％，創

業板指高開６﹒９６％。

券商股奏響開市最強音，有４０隻券商開市漲停，惟盤中升幅稍有收窄，目前僅剩餘５隻券

商漲停，包括信達證券（滬：６０１０５９）、華鑫股份（滬：６００６２１）、國盛金控

（深：００２６７０）等；另外，中信証券（滬：６０００３０）升７﹒６％，興業證券

（滬：６０１３７７）升７﹒４％，華林證券（深：００２９４５）升６﹒９％，光大證券

（滬：６０１７８８）升６﹒８％。

中國四大證券報集體在頭版刊登文章，唱好政策組合拳。例如《中國證券報》表示，政策組

合拳的強力出台，再次釋放了穩預期、強信心的強烈信號，資本市場必將展現有活力、信心足的

新面貌；《證券時報》文章指，預期隨著活躍資本市場各項政策的不斷推進，中國股市將盡快回

到平穩運行的軌道上來，為維護經濟社會大局穩定貢獻重要力量。（ｅｙ）

