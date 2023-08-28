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AH股新聞

28/08/2023 15:23

《行業數據》中國網民規模近１１億人，互聯網普及率７６﹒４％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國互聯網絡信息中心今天發布《中國互
聯網絡發展狀況統計報告》。《報告》顯示，截至２０２３年６月，中國網民規模達１０﹒７９
億人，較２０２２年１２月增長１１０９萬人，互聯網普及率達７６﹒４％。
　　在網絡基礎資源方面，截至２０２３年６月，中國域名總數為３０２４萬個；ＩＰｖ６地址
數量為６８０５５塊╱３２，ＩＰｖ６活躍用戶數達７﹒６７億；互聯網寬帶接入端口數量達
１１﹒１億個；光纜線路總長度達６１９６萬公里。
　　在移動網絡發展方面，截至６月，中國移動電話基站總數達１１２９萬個，其中累計建成開
通５Ｇ基站２９３﹒７萬個，佔移動基站總數的２６％；移動互聯網累計流量達１４２３億ＧＢ
，同比增長１４﹒６％；移動互聯網應用蓬勃發展，國內市場上監測到的活躍ＡＰＰ數量達
２６０萬款，進一步覆蓋網民日常學習、工作、生活。
　　在物聯網發展方面，截至６月，三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶２１﹒２３億戶
，較２０２２年１２月淨增２﹒７９億戶，佔移動網終端連接數的比重為５５﹒４％，萬物互聯
基礎不斷夯實。

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