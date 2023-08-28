《經濟通通訊社２８日專訊》中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會發布倡議書，倡議內容
包括：全力確保安全生產；高質量做好煤炭保供穩價；加強行業自律；建立長效協作機制。
倡議書指，今年以來，全國煤炭產量持續增長，電煤中長期合同簽訂量明顯增加，煤炭市場
價格高位回落，中長期合同價格基本平穩，煤炭市場供需保持基本平衡略顯寬鬆，但煤炭行業深
層次矛盾未完全緩解，礦區轉型升級與行業高質量發展依然面臨較大壓力。（ｒｙ）
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28/08/2023 17:06
《神州能源》中煤協發倡議書：煤價高位回落，做好煤炭保供穩價
《經濟通通訊社２８日專訊》中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會發布倡議書，倡議內容
包括：全力確保安全生產；高質量做好煤炭保供穩價；加強行業自律；建立長效協作機制。
倡議書指，今年以來，全國煤炭產量持續增長，電煤中長期合同簽訂量明顯增加，煤炭市場
價格高位回落，中長期合同價格基本平穩，煤炭市場供需保持基本平衡略顯寬鬆，但煤炭行業深
層次矛盾未完全緩解，礦區轉型升級與行業高質量發展依然面臨較大壓力。（ｒｙ）
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