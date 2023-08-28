《經濟通通訊社２８日專訊》中國財政部、稅務總局公告自今日起，證券交易印花稅實施減

半徵收，將按照股票交易成交金額的０﹒０５％對賣方單邊徵收。此外，中證監祭出提振市場信

心的組合拳，包括進一步規範股份減持行為，階段性收緊ＩＰＯ節奏，及將融資買入證券時的融

資保證金最低比例由１００％降低至８０％。

監管馬力全開刺激資本市場、提振投資者信心，滬深股市今早表現立竿見影，上證綜合指數

（滬綜指）暴力高開５﹒０６％，報３２１９﹒０４點，連破三千一、三千二兩大關口，深成指

高開５﹒７７％，創業板指高開６﹒９６％，超過４０隻券商股一字漲停，全部５０５０隻Ａ股

個股只有１０隻走低。

中國四大證券報集體在頭版刊登文章，唱好政策組合拳。例如《中國證券報》表示，政策組

合拳的強力出台，再次釋放了穩預期、強信心的強烈訊號，資本市場必將展現有活力、信心足的

新面貌；《證券時報》文章指，預期隨著活躍資本市場各項政策的不斷推進，中國股市將盡快回

到平穩運行的軌道上來，為維護經濟社會大局穩定貢獻重要力量。

人民銀行公布，今日進行的３３２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放

２９８０億元。（ｅｙ）

