《經濟通通訊社２８日專訊》內地證券交易印花稅今日起減半徵收，按照股票交易成交金額

的０﹒０５％對賣方單邊徵收，按去年證券交易印花稅２７５９億元（人民幣．下同）推算，印

花稅減半全年讓利投資者超過１０００億元。此外，中證監祭出提振市場信心的組合拳，包括進

一步規範股份減持行為、階段性收緊ＩＰＯ節奏、將融資買入證券時的融資保證金最低比例由

１００％降低至８０％，以及放寬Ａ股房企再融資限制等。

監管馬力全開刺激資本市場，滬深股市今早表現立竿見影，滬綜指暴力高開５﹒０６％，惟

開市後出現獲利回吐，滬綜指升幅快速收窄超過一半，並維持至半日收市，升２﹒３４％，報

３１３４﹒４４點，三千二關口得而復失；「見好就收」情緒亦漫及深市，深成指高開

５﹒７７％，半日升２﹒３８％，創業板指高開６﹒９６％，半日升幅收窄至２﹒５４％。

資本市場迎來久違的熾熱交投景象，開市不到一小時兩市成交已達６０００億元，半日成交

７７７６億元，比上周五（２５日）全日成交還要高，惟陸股通淨流出超過４３億元，外資走資

趨勢不改。

８月人民銀行啟動不對稱降息，有多家地方銀行下調定期存款利率，報道引述業內人士指，

從近期多重因素來看，新一輪存款利率下調已初步顯露徵兆。報道又指，今年第二季商業銀行淨

息差為１﹒７４％，已連續兩個季度低於基準線，下調存款利率也是出於現實需要。



＊券商股開市集體漲停＊



券商股奏響開市最強音，有４０隻券商開市漲停，惟盤中升幅稍有收窄，目前僅剩餘４隻券

商漲停，包括華鑫股份（滬：６００６２１）、國盛金控（深：００２６７０）和天風證券

（滬：６０１１６２）等；另外，信達證券（滬：６０１０５９）漲７﹒５％，中原證券

（滬：６０１３７５）升６﹒９％，東方財富（深：３０００５９）升６﹒８％，中信建投

（滬：６０１０６６）升４﹒７％。

中國四大證券報集體在頭版刊登文章，唱好政策組合拳。例如《中國證券報》表示，政策組

合拳的強力出台，再次釋放了穩預期、強信心的強烈信號，資本市場必將展現有活力、信心足的

新面貌；《證券時報》文章指，預期隨著活躍資本市場各項政策的不斷推進，中國股市將盡快回

到平穩運行的軌道上來，為維護經濟社會大局穩定貢獻重要力量。



＊房企再融資鬆綁＊



中證監宣布，房地產上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限制。中金公司解讀指，有關安

排預計會為接近１萬億元人民幣市值的Ａ股房地產公司的再融資限制鬆綁。Ａ場地產股反應熱烈

，金地集團（滬：６００３８３）飆７﹒８％，新城控股（滬：６０１１５５）漲７﹒８％，萬

科Ａ（深：０００００２）升５﹒５％，華僑城Ａ（深：００００６９）升５﹒１％，保利發展

（滬：６０００４８）升３﹒３％，招商蛇口（深：００１９７９）升２﹒４％。

另外，中國恒大（０３３３３）在停牌接近一年半後，終於在重組會議再召開的前夕成功復

牌，不但避免終止上市，而且對重組計劃爭取債權人信心有一定幫助。（ｅｙ）

