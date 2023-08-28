《經濟通通訊社２８日專訊》內地證券交易印花稅今日起減半徵收，按照股票交易成交金額

的０﹒０５％對賣方單邊徵收，按去年證券交易印花稅２７５９億元（人民幣．下同）推算，印

花稅減半全年讓利投資者超過１０００億元。此外，中證監祭出提振市場信心的組合拳，包括進

一步規範股份減持行為、階段性收緊ＩＰＯ節奏、將融資買入證券時的融資保證金最低比例由

１００％降低至８０％，以及放寬Ａ股房企再融資限制等。

監管馬力全開刺激資本市場，滬深股市今早開市立竿見影，滬綜指暴力高開５﹒０６％報

３２１９﹒０４點，連破三千一、三千二兩大心理關口，惟市場亢奮氣氛似「稍縱即逝」，在獲

利回吐心態下，開盤後滬綜指升幅快速收窄超過一半，之後再迎來緩慢的陰跌，午後滬指升幅進

一步收窄至２％以下，三千一上下浮動，全日滬綜指收升１﹒１３％，報３０９８﹒６４點，如

果從本日最高點計，則滬綜指累計下跌了３﹒７４％。

「見好就收」情緒亦漫及深市，深成指高開５﹒７７％，全日僅升１﹒０１％，創業板指高

開６﹒９６％，全日升幅收窄至０﹒９６％。

資本市場迎來久違的熾熱交投景象，開市不到一小時兩市成交已達６０００億元，截至午收

時成交７７７６億元，比上周五（２５日）全日成交還要高，至於全日成交則為１１２６６億元

，自８月４日以來首次突破萬億關，且是５月９日以來成交新高。而被指是Ａ股不振主因的外資

，在利好當前亦不回頭，全日通過滬股通、深股通淨流出８２﹒４７億元，是本月第１６個交易

日錄得資金流出。



＊券商股開市強收市急回＊



券商股開市奏強音，有４０隻券商開市漲停，惟午後升幅大幅收窄，收市僅剩餘２隻券商漲

停，包括華鑫股份（滬：６００６２１）和錦龍股份（深：０００７１２），天風證券

（滬：６０１１６２）漲７﹒１％，東方財富（深：３０００５９）升３﹒９％，海通證券

（滬：６００８３７）升２﹒８％。

中國四大證券報集體在頭版刊登文章，唱好政策組合拳。《中國證券報》表示，政策組合拳

的強力出台，再次釋放了穩預期、強信心的強烈信號，資本市場必將展現有活力、信心足的新面

貌；《證券時報》文章指，預期隨著活躍資本市場各項政策的不斷推進，中國股市將盡快回到平

穩運行的軌道上來，為維護經濟社會大局穩定貢獻重要力量。



＊房企寬鬆擴，防核污概念續強勢＊



中證監宣布，房地產上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限制。中金公司解讀指，有關安

排預計會為接近１萬億人幣市值的Ａ股房地產公司的再融資限制鬆綁。加上「認房不認貸」政策

放開，地產股反應熱烈，金地集團（滬：６００３８３）飆６﹒６％，新城控股

（滬：６０１１５５）漲６﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）升４﹒５％，招商蛇口

（深：００１９７９）升３﹒８％，華僑城Ａ（深：００００６９）升３﹒７％，保利發展

（滬：６０００４８）升２﹒７％。

日本排放核廢水導致中日兩國關係惡化，Ａ場核污防治概念繼續漲，捷強裝備

（深：３００８７５）、中電環保（深：３００１７２）飆兩成漲停，％，盛幫股份

（深：３０１２３３）升１４﹒８％，德爾未來（深：００２６３１）、西隴科學

（深：００２５８４）、東方園林（深：００２３１０）、中廣核技（深：０００８８１）集體

升一成漲停。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７５２﹒６２ ＋１﹒１７

上證綜合指數 ３０９８﹒６４ ＋１﹒１３ ５１７２﹒３４

上證Ａ股指數 ３２４８﹒５８ ＋１﹒１３

深證成份指數 １０２３３﹒１５ ＋１﹒０１ ６０９４﹒１５

深圳創業板指數 ２０６０﹒０４ ＋０﹒９６

上證Ｂ股指數 ２５１﹒４７ －０﹒０５ １﹒８２

深證Ｂ股指數 １１４３﹒７０ ＋０﹒６８ ０﹒９０

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