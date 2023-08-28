《海納智見》８月Ａ股市場轉為調整，上周跌幅有所擴大，目前上證指數、滬深３００指數

高於去年１０月底的低點，但創業板指已經跌破去年１０月底的低點。市場回調根本上是源於投

資者對經濟和企業基本面以及宏觀政策的擔憂，本文從這些方面對比當前和去年１０月底的Ａ股

市場，並對後續走勢進行分析。



宏觀層面，當前經濟在讀數上接近去年１０月，但趨勢上當前已經從低點開始改善。從製造

業景氣看，２３年７月製造業ＰＭＩ為４９﹒３％，略高於去年１０月底；從生產活動看，２３

年７月工業增加值當月同比低於去年１０月底，但暫未形成下行趨勢；消費方面，當前儘管內需

尚未完全恢復，但消費整體優於去年１０月底；地產方面，當前地產數據讀數上略低於２２年

１０月底，但已經開始小幅改善。

盈利層面，去年１０月企業盈利仍在下行趨勢中，當前盈利正在持續改善。

上市公司層面，整體看去年１０月底Ａ股盈利仍在下行趨勢當中，２３年一季度Ａ股盈利已

經有改善的跡象。工業企業數據，２２年１０月工業企業利潤總額當月同比處於下降趨勢當中，

２３年６月略高於去年１０月，已連續４個月提升。此外，企業盈利與ＰＰＩ呈高度正相關關係

，７月ＰＰＩ當月同比已觸底回升，有望結束下降趨勢，企業盈利有望更好地修復。

政策層面，去年１０月疫情和地產政策尚未優化，當前政策已經全面聚焦穩增長。２２年下

半年穩增長政策開始逐步發力，但去年１０月政策以托底經濟為主，防疫政策調整和民營地產「

三支箭」也是在２２年１１月才開始陸續出台。相比之下，當前政策環境對市場更加有利，對投

資者預期形成更強的支撐。７２４政治局會議後各領域的政策逐步落地，房地產政策、促消費政

策相繼跟進發布。此外，相比去年１０月底，當前資本市場得到政策的高度重視。

市場層面，當前Ａ股同樣面臨外資流出的壓力，指數位置已經接近去年１０月底。近期市場

弱勢與去年１０月底較為類似，都是在美債利率攀升和美元強勢的背景下，外資持續流出導致的

持續下跌，進而導致Ａ股下跌。對比指數點位、估值和風險溢價率，當前Ａ股已經接近去年１０

月底的位置。



目前市場已經到達底部區域，後續政策落地見效有望推動市場見底回升。８月海內外市場共

振下跌但Ａ股跌幅相對更大的主要原因是投資者對國內經濟復甦和政策落地存疑，疊加海外流動

性收緊導致外資流出。但從歷史對比角度看，本輪外資流出已接近過去５次的平均水平，反映負

面因素已經消化較為充分。當前穩增長政策正持續加碼，下半年隨著中國政策落地見效及經濟周

期見底回升，經濟和盈利預期有望回暖，市場將重回基本面驅動。



行業角度關注性價比高的消費，科技是中長期主線。短期看，低估低配的消費在政策催化下

有望表現更優，當前消費板塊的估值和基金配置已處在歷史低位。此外，隨著後續擴內需和活躍

資本市場的相關政策落地，地產和券商也有望明顯受益。中長期看，科技仍是主線，關注政策發

力的數字基建、信創等領域和技術變革下人工智能及上游半導體等領域。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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