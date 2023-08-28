《經濟通通訊社２８日專訊》財政部、稅務總局昨日發布公告，為活躍資本市場、提振投資

者信心，自今日起，證券交易印花稅實施減半徵收，將按照股票交易成交金額的０﹒０５％對賣

方單邊徵收。此外，中證監祭出提振市場信心的組合拳，包括進一步規範股份減持行為，階段性

收緊ＩＰＯ節奏，及將融資買入證券時的融資保證金最低比例由１００％降低至８０％。

中國四大證券報集體在頭版刊登文章，唱好政策組合拳。

《中國證券報》表示，多部門密集出台支持資本市場發展的政策措施，彰顯了監管部門落實

「活躍資本市場，提振投資者信心」新要求新任務的堅定態度和呵護股市的決心，回應了投資者

對當前市場發展難點痛點問題的關切，將有力推動投資者預期改善和資本市場健康發展。文章指

，政策組合拳的強力出台，再次釋放了穩預期、強信心的強烈訊號，資本市場必將展現有活力、

信心足的新面貌，也必能為實體經濟復甦提供更豐富的給養。

《證券時報》文章指，跨部委協同空前強化，形成了活躍資本市場的合力，讓投資者實實在

在感受到真金白銀的政策紅包。文章指，預期隨著活躍資本市場各項政策的不斷推進，中國股市

將盡快回到平穩運行的軌道上來，為維護經濟社會大局穩定貢獻重要力量。

《證券日報》文章引述專家指，從短期看，過往歷次下調證券交易印花稅對市場信心提振的

效果都是立竿見影的。文章又指，政策組合拳形成的政策合力都會對市場產生非常正向的效果，

也會在近期的市場上有所體現。

《上海證券報》文章指，本次調降證券交易印花稅率體現了中國對活躍資本市場的堅定態度

和呵護股市的信心決心，釋放了重大積極的政策訊號。從稅收政策效果看，調降證券交易印花稅

稅率有利於降低市場交易成本，減輕廣大投資者負擔，體現減稅、降費、讓利、惠民的政策導向

。（ｅｙ）

