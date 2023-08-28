《經濟通通訊社２８日專訊》８月人民銀行啟動不對稱降息，逆回購利率、ＭＬＦ（中期借

貸便利）利率及１年期ＬＰＲ出現不同程度的調降。據《第一財經》調研多家銀行發現，８月廣

東省有部分銀行定期存款利率出現新一輪微降，下調幅度在５－２５基點之間，包括廣州銀行、

澄海農商行、汕頭海灣農商銀行、博湖農商銀行等。

報道指，廣東多家國有大行的定期存款利率本月仍按兵不動，不過報道引述一名國有大行客

戶經理稱，預計本月底會進一步調降，存款需要「抓緊時間」；另一名股份行華南區域客戶經理

稱，暫時沒有收到風聲，但一般建議客戶如果有存款需求要盡早「上車」，後續存款利率調降可

能性較大。

報道引述業內人士，目前還不能判定銀行第四輪存款降息啟動，不過從近期多重因素來看，

新一輪存款利率下調已初步顯露徵兆。報道又指，今年第二季商業銀行淨息差為１﹒７４％，已

連續兩個季度低於基準線，下調存款利率也是出於現實需要。

興業研究金融監管高級分析師陳昊對報道表示，一方面，在板塊「政策底」的要求下，維持

銀行的息差與合理利潤水平必然要求在負債端進一步為銀行鬆綁。另一方面，存款降息同樣也是

存款自律定價機制的必然要求，該機制要求成員銀行參考以１０年期國債收益率為代表的債券市

場利率和以１年期ＬＰＲ為代表的貸款市場利率，合理調整存款利率水平。（ｅｙ）

