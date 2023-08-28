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AH股新聞

28/08/2023 13:02

【ＦＯＣＵＳ】Ａ股減半印花稅，港府還在等甚麼

　　【ＦＯＣＵＳ】Ａ股再打響３０００點保衛戰，鮑公周末借Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ年會
續出口術絞殺新興市場之際，北京祭出重磅組合拳，其中最矚目當推時隔１５年首次調降股票印
花稅，刺激港股、Ａ股周一（２８日）半日分別飆升１﹒７％、２﹒３％，十年期國債收益率亦
急彈１﹒４％。中央就「活躍資本市場」出大招，印花稅貴絕全球的香港還在等甚麼？
　
＊重磅組合拳連環出＊
　
　　繼央媽等三部委周五（２５日）時隔９年首次明確首置「認房不認貸」後，財政部、稅務總

、中證監周日（２７日）再接再厲出招，宣布減半徵收證券交易印花稅（由０﹒１％降至
０﹒０５％），下調證券融資保證金最低比例至８０％，階段性收緊ＩＰＯ節奏，規範上市公司
控股股東減持行為，限制再融資節奏及用途等。
　　消息一出，恒指今早跳空高開３﹒１％，滬指更暴力高開近５﹒１％，坊間甚至笑言，前者
走勢應了年初「ＣＬＳＡ證券風水指數」的８月見底反彈預測。
　　如何評估今次印花稅減半的「藥效」？回看上兩次印花稅調降－－２００５年１月２３日由
０﹒２％降至０﹒１％，滬指於其後首個交易日升逾１﹒７％，接著上落輾轉到２月，企上
１３００點的全年最高，惟６月暴瀉至全年最低的９９８點。最近一次是２００８年４月２４日
由０﹒３％降至０﹒１％，滬指於其後首個交易日狂飆近９﹒３％，接著企上３８００點，惟其
後直插至１０月底的１６６４點才見底。
　
＊大招扭預期勢有來＊
　
　　有何啟示？簡而言之，降印花稅短期無疑提振交易情緒，但要催生長期牛市，還需更多更大
的政策刺激。以Ａ股由２００５年６月９９８點的至暗谷底，一飛衝天至２００８年１０月
６１２４點的高光時刻為例，大背景是人民幣升值周期下的資金流入潮，以及股權分置改革下的
基金熱。
　　此外，Ａ股由２００８年１０月１６６４點的海嘯底，到２００９年８月直逼３５００點，
大背景則是２００８年底時任總理溫家寶的「４萬億」大計，疊加央媽連續５次減息及４次降準

　　無獨有偶，官媒《中國日報》昨日引述全國政協委員、北京大學社會科學部部長龔六堂指，
宏觀經濟政策應從多次小幅調整，轉變為充分利用政策空間，例如「一次減息５０基點，可能比
五次減息１０基點更能顯著影響市場預期。」
　　如本欄早前所言，國務院全體會議本月１７日首次提出，「對做好下一步工作進行再部署、
再推進」，未來數月政策勢進入集中落地期，印花稅減半必然不是最後一個大招。
　
＊加稅兩年得不償失＊
　
　　中央不惜組合拳展示「活躍資本市場」，「確保完成全年目標任務」的政策意圖，凡事「研
究研究」的港府又當如何？好消息是，特首昨日已主動宣布由財爺成立小組，就「如何增加本港
股票巿場流動性」，在１０月２５日他宣讀《施政報告》之前提供意見。
　　事實上，看看官員直到７月仍企硬稱「調高股票印花稅不影響港股交投活動」的主要理據
－－今年首季港股日均成交額，與實施新稅率之前一年（２０２０年）的日均成交額相若，不難
發現相當牽強。
　　港股年初至今的日均成交額，若以一季度、二季度、最新７月看，分別為１２８０億元、
１０３０億元、１０２３億元，下降趨勢不容置疑，跟２０２０年的１２９５億元日均成交額，
差距愈拉愈大。另據證券及期貨專業總會測算，港府上調印花稅兩年，此項收入卻不增反減，與
早前估算每年可增收１２０億元，可謂南轅北轍。立即下調港股印花稅，不宜再等！

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