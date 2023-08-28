【ＦＯＣＵＳ】Ａ股再打響３０００點保衛戰，鮑公周末借Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會

續出口術絞殺新興市場之際，北京祭出重磅組合拳，其中最矚目當推時隔１５年首次調降股票印

花稅，刺激港股、Ａ股周一（２８日）半日分別飆升１﹒７％、２﹒３％，十年期國債收益率亦

急彈１﹒４％。中央就「活躍資本市場」出大招，印花稅貴絕全球的香港還在等甚麼？



＊重磅組合拳連環出＊



繼央媽等三部委周五（２５日）時隔９年首次明確首置「認房不認貸」後，財政部、稅務總

局

、中證監周日（２７日）再接再厲出招，宣布減半徵收證券交易印花稅（由０﹒１％降至

０﹒０５％），下調證券融資保證金最低比例至８０％，階段性收緊ＩＰＯ節奏，規範上市公司

控股股東減持行為，限制再融資節奏及用途等。

消息一出，恒指今早跳空高開３﹒１％，滬指更暴力高開近５﹒１％，坊間甚至笑言，前者

走勢應了年初「ＣＬＳＡ證券風水指數」的８月見底反彈預測。

如何評估今次印花稅減半的「藥效」？回看上兩次印花稅調降－－２００５年１月２３日由

０﹒２％降至０﹒１％，滬指於其後首個交易日升逾１﹒７％，接著上落輾轉到２月，企上

１３００點的全年最高，惟６月暴瀉至全年最低的９９８點。最近一次是２００８年４月２４日

由０﹒３％降至０﹒１％，滬指於其後首個交易日狂飆近９﹒３％，接著企上３８００點，惟其

後直插至１０月底的１６６４點才見底。



＊大招扭預期勢有來＊



有何啟示？簡而言之，降印花稅短期無疑提振交易情緒，但要催生長期牛市，還需更多更大

的政策刺激。以Ａ股由２００５年６月９９８點的至暗谷底，一飛衝天至２００８年１０月

６１２４點的高光時刻為例，大背景是人民幣升值周期下的資金流入潮，以及股權分置改革下的

基金熱。

此外，Ａ股由２００８年１０月１６６４點的海嘯底，到２００９年８月直逼３５００點，

大背景則是２００８年底時任總理溫家寶的「４萬億」大計，疊加央媽連續５次減息及４次降準

。

無獨有偶，官媒《中國日報》昨日引述全國政協委員、北京大學社會科學部部長龔六堂指，

宏觀經濟政策應從多次小幅調整，轉變為充分利用政策空間，例如「一次減息５０基點，可能比

五次減息１０基點更能顯著影響市場預期。」

如本欄早前所言，國務院全體會議本月１７日首次提出，「對做好下一步工作進行再部署、

再推進」，未來數月政策勢進入集中落地期，印花稅減半必然不是最後一個大招。



＊加稅兩年得不償失＊



中央不惜組合拳展示「活躍資本市場」，「確保完成全年目標任務」的政策意圖，凡事「研

究研究」的港府又當如何？好消息是，特首昨日已主動宣布由財爺成立小組，就「如何增加本港

股票巿場流動性」，在１０月２５日他宣讀《施政報告》之前提供意見。

事實上，看看官員直到７月仍企硬稱「調高股票印花稅不影響港股交投活動」的主要理據

－－今年首季港股日均成交額，與實施新稅率之前一年（２０２０年）的日均成交額相若，不難

發現相當牽強。

港股年初至今的日均成交額，若以一季度、二季度、最新７月看，分別為１２８０億元、

１０３０億元、１０２３億元，下降趨勢不容置疑，跟２０２０年的１２９５億元日均成交額，

差距愈拉愈大。另據證券及期貨專業總會測算，港府上調印花稅兩年，此項收入卻不增反減，與

早前估算每年可增收１２０億元，可謂南轅北轍。立即下調港股印花稅，不宜再等！

